বিশেষভাৱে সক্ষম ভাগিনক লগ দিলে মামাই

ডিব্ৰুগড়, 31 জানুৱাৰী: সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet in Dibrugarh) । কেবিনেট বৈঠকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ খবৰ পোৱাৰ পাচতে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিছিল জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অহা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক-যুৱতীসকলে (CM Himanta Biswa Sarma at Dibrugarh cabinet) ।

সকলোৰে এটাই আশা, মুখ্যমন্ত্ৰীক ওচৰৰ পৰা লগ কৰি নিজৰ সমস্যাৰ কথা কোৱাৰ । কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত ডিব্ৰুগড় জিলা উপাযুক্ত কাৰ্যালয়ত কাকো প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নাছিল আৰক্ষীয়ে । ফলত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে অসহায়ভাৱে ৰখি থাকিব লগা হৈছিল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক-যুৱতীসকল ।

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ অনুমতি লাভ নকৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছিল এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়লৈ আহোঁতে তেওঁ লগ কৰিবলৈ আহিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে লগ কৰাৰ কোনো সুবিধা নিদিলে । সেয়ে এইবাৰ অতি আশাৰে ৰেখা চুৱে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিও পুনৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ অনুমতি লাভ নকৰাত কান্দোনত ভাগি পৰিছিল ।

কিন্তু অৱশেষত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে (Assam Chief Minister met differently abled girl in Dibrugarh) । ডিব্ৰুগড়ত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক লগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি যথেষ্ট আনন্দ লাভ কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে । পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰী আহোতে যুৱতীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে লগ কৰাৰ সুবিধা দিয়া নাছিল জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত । ৰেখা চুৱে নামৰ যুৱতী গৰাকীয়ে সোমাবাৰে পুনৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ অনুমতি লাভ নকৰাত কান্দোনত ভাগি পৰিছিল ।

এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পাছতেই বিশেষভাৱে সক্ষম ভাগিনক লগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মামাই । মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে যুৱতী গৰাকীক । যুৱতীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এটা চাকৰি বিচাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে ।

লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ অহা বিশেষভাৱে সক্ষম আনসকল যুৱক যুৱতীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হয় (Specially able youths to meet CM of Assam)।

