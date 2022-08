মৰাণ, 14 আগষ্ট: ''অসমৰ সংস্কৃতি সঁচাকৈয়ে চকুত লগা ৷ অসম আৰু মোৰ দেশৰ সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে ৷’’ এয়া আফ্ৰিকাৰ জাঙা এমানুল অ'ৰীৰ অসম সন্দৰ্ভত মন্তব্য ৷

খোৱাঙৰ পথাৰে পথাৰে দেখা গৈছে এইজন আফ্ৰিকান যুৱকক ৷ ৰোৱনীৰ সৈতে পথাৰত নামি শিকিছে ধান ৰোৱাৰ কৌশল ৷ পুখুৰীত নামি গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে জাকৈ লৈ ধৰিছে মাছ ৷ অসমৰ সংস্কৃতি দেখি অভিভূত হৈছে এইজন আফ্ৰিকান যুৱক ৷ ভঙা ভঙা অসমীয়াৰে অসমবাসীৰ সৈতে কথা পতাই নহয়, অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি দেখি নিজ ঘৰখনলৈ মনত পেলাইছে এইজন আফ্ৰিকান যুৱক জাঙা এমানুল অ'ৰীয়ে ৷

সুদূৰ আফ্ৰিকাৰ যুৱক নামিল অসমৰ পথাৰত

ডিঙিত গামোচা লৈ অসমৰ বোকা-পানীৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিছে অ’ৰী (An African youth at Khowang) ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ মহলাত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনে তৃপ্তি লভিছে অসমৰ খেতি পথাৰৰ সৌন্দৰ্য দেখি (An African youth Studied in Dibrugarh university)৷

একাঁঠু বোকা গচকি সেউজীয়া হৈ পৰা পথাৰবোৰ এফালৰ পৰা চাই গৈছে যুৱকজনে । জাঙা এমানুল অ'ৰীৰ ঘৰ আফ্ৰিকাৰ মালি দেশত । খোৱাঙত উপস্থিত হৈ যুৱকজনে ভাষা, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আদিৰ মিল নাথাকিলেও, মালিৰ খেতি পথাৰ সমূহৰ অসমৰ সৈতে প্ৰায় মিল আছে বুলি উল্লেখ কৰে । ২০২১ চনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত যুৱকজন নিজ দেশৰ এজন শিক্ষক বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।

খেতি ভাল পোৱা যুৱকজনে নৱ প্ৰজন্মক খেতিত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । জাঙা এমানুল অ'ৰীৰ মতে, খেতিয়ে এখন দেশৰ লগত আন এখন দেশৰ সম্বন্ধ গঢ়ি তোলে । সেয়ে মানুহে প্ৰথমে খেতিক গুৰুত্ব দিব লাগে । আফ্ৰিকাৰ মালি দেশত চাকৰি পোৱাটো বৰ কঠিন । তাৰ বেছি সংখ্যক লোকেই ধান, কপাহ আদি খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে বুলি মন্তব্য কৰে অ‘ৰীয়ে ।

যিটো সময়ত অসমৰ কৃষকৰ মাজত খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নোহোৱা হৈছে, শ শ বিঘা মাটি চন পৰি ৰৈছে, সেই সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত সেউজীয়া খেতি পথাৰৰ মাজে মাজে ঘূৰি যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ বহন কৰিছে এমানুল অ'ৰীয়ে ৷

