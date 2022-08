মৰাণ, 1 আগষ্ট : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হ'ল ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ । নিত্যপ্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী, ইন্ধনৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীলৈকে হোৱা আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে দিশহাৰা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক ।

ইতিমধ্যে ১৮ জুলাইৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে বহুতো সামগ্ৰীৰ দাম (GST imposed on food items)৷ সেয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি আৰু আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে (AJYCP protest against price hike at Moran) ৷

মৰাণৰ ৰাজপথত জ্বলিল যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি

যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে ৷ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মী সকলে মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত ট্ৰেফিক পইণ্টত বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে এক উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যে অনাগত সময়ত যদি চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰে, তেনেহ’লে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হ'ব ।

