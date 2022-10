নাহৰকটীয়া,২২ অক্টোবৰ: নাহৰকটীয়াত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । মহকুমাটোৰ যাৱতীয় কাম-কাজ খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Protests demanding speedy work in Naharkatia sub-division) । অসম চৰকাৰে নাহৰকটীয়াক মহকুমা হিচাপে ঘোষণা কৰা আজি কেইবা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । কিন্তু মহকুমা স্থাপনৰ পিছতো যাৱতীয় কামখিনি যি গতিত আগবাঢ়িছে, সেয়া অতিকৈ দুখ লগা বুলি মন্তব্য কৰে আছু নেতাই ।

নাহৰকটীয়া মহকুমা উন্নয়ণৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ

শনিবাৰে নাহৰকটীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মহকুমাটোৰ যাৱতীয় কাম-কাজ খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত নাহৰকটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Protest in front of Naharkatia AASU office) । উল্লেখযোগ্য যে ২০১৬ চনৰ ২৯ ফেব্ৰুৱাৰীত মহকুমা প্ৰতিষ্ঠাৰ আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে দেখা নগ'ল ইয়াৰ কোনো পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ(Foundation stone for the establishment of the subdivision) ।

যাৰ ফলত এতিয়াও নাহৰকটীয়াবাসীৰ লগতে টিংখং, নামৰূপ আৰু দুলিয়াজানৰ জনসাধাৰণে বিভিন্ন চৰকাৰী কামৰ বাবে দৌৰ মাৰিব লগা হয় ৭০ কিলোমিটাৰ দুৰৰ ডিব্ৰুগড়লৈ । এই সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই মহকুমাটোৰ কাম কাজ খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত আজি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু নামৰূপ, টিংখং, দুলীয়াজান আৰু চাচনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত সংগঠনটোৱে ৰূপায়ণ কৰে এই কাৰ্যসূচী ।

উল্লেখযোগ্য যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নাহৰকটীয়া শাখাইয়ো অংশগ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত শীঘ্ৰেই এই উন্নয়নৰ কাম খৰতকীয়া নকৰিলে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ইয়াতকৈ অধিক ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে(AJYCP and AASU protest at Naharkatia) ।

