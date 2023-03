নামৰূপ সাৰ কাৰখানা ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্ত কোনোপধ্যেই মানি লোৱা নহয়

মৰাণ, 19 মাৰ্চ: যোৱা 14 মাৰ্চত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো ব্যক্তিগতকৰণ নহ'লে বন্ধ হ’ব বুলি সদনৰ মজিয়াত ৰসায়ন আৰু সাৰ দপ্তৰৰ কেন্দ্রীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী ভগৱন্ত খুবাই কৰা মন্তব্যৰ পিচতে জাঙুৰ খাই উঠিছে নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই (AASU protest in Dibrugarh) ৷ নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি অসীম ফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্র সাৰ উদ্যোগ বি ভি এফ চি এল তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিছে । নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা, নামৰূপৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ৰাইজে এটা দশক ধৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো জীয়াই ৰখাৰ বাবে আন্দোলন কৰি আহিছে (AASU protest against privatization of BVFCL)। ২০০৬ চনত সেই সময়ৰ কেন্দ্রীয় সাৰ মন্ত্রী ৰামবিলাস পাছোৱান নামৰূপলৈ আহি নামৰূপত সাৰ কাৰখানাৰ চতুর্থ গোট স্থাপন হ'ব বুলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰি যায়।

তাৰ পিচতো বহুকেইগৰাকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ,সাৰ মন্ত্রী অসমলৈ আহি সাৰ কাৰখানাটো পৰিদৰ্শন কৰিছেহি ৷ তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তিনি মাহৰ ভিতৰত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুর্থ গোটৰ কামকাজ আৰম্ভ কৰিব আৰু দুই এবছৰৰ ভিতৰতে সাৰ কাৰখানাটোৰ কাম সম্পূর্ণ হ'ব। কিন্তু এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে ৰসায়ন আৰু সাৰ দপ্তৰ কেন্দ্রীয় ৰাজ্য মন্ত্রী ভগৱন্ত খুবাই সদনৰ মজিয়াত জনায় ভাৰতবৰ্ষৰ ৯ টাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নতুবা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বি ভি এফ চি এলো অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে।

লগতে নেতাগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্রত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল তেওঁৰ ১০০ দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ ভিতৰত এই উদ্যোগটো অন্তর্ভুক্ত আছিল। ইয়াৰ পিচত ৰাজনৈতিক নেতা তথা বহু সাংসদে আহি আমাক নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো জীয়াই ৰখা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল ৷ তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে পুঁজি আৱন্টনো হৈছে, নামৰূপত চতুর্থ গোট অচিৰেই স্থাপন হ'ব। কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈছে এই সকলোবোৰ ভেকোঁভাওনা আছিল। অৰ্থাৎ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুর্থ গোট স্থাপন নহয় আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো ৰাজহুৱা খণ্ড উদ্যোগ হিচাপে জীয়াই ৰাখিব নিবিচাৰে। সকলোৱে একমাত্র ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবে মিছা ফুলজাৰিহে প্ৰদান কৰিছিল।

ছাত্র সন্থাই এই কাৰ্যক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অসীম ফুকনে। আমি কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰকো ধিক্কাৰ দিছো। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো ব্যক্তিগতকৰণৰ যি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তক ছাত্র সন্থাই কেতিয়াও গ্ৰহণ যোগ্য হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰে। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ছাত্র সন্থাই এটা দশক ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে। এইটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্র সাৰ উদ্যোগ। গতিকে অনাগত দিনত স্বাভিমান স্বৰূপ সাৰ কাৰখানাটো জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই কুন্ঠাবোধ নকৰিব বুলি সকিয়াই দিয়ে ৷

