মৰাণ, ১০ আগষ্ট : ৯ আগষ্টত পালন কৰা হয় বিশ্ব আদিবাসী দিৱস (World Indigenous Day)। সেই উপলক্ষে মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ খনিকৰ, জকাই শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকলে এক মানৱ শৃংখলেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে (World Indigenous Day celebrated in Dibrugarh Khanikar) ।

ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত আছাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত ধনু ,কাঁড় আদি লোৱাৰ লগতে মাদল বজাই বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, জনজাতিকৰণ আমাক লাগিবই, মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে । আনহাতে, অসম চৰকাৰৰ যদি আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত সন্দেহ আছে তেন্তে তাক পৰীক্ষা কৰিবলৈও আহ্বান জনায় বিষয়ববীয়াসকলে (AASAA protest at Khanikar Dibrugarh) ।

অনাগত নিৰ্বাচনত আদিবাসীসকলৰ ভোট সচেতন ভোট হ'ব আৰু বিজেপি চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে বিষয়ববীয়াসকলে । লগতে মাত্ৰ মইনা নায়কৰ লগত জড়িত চাহ বাগিচা পৰ্যবেক্ষণ নকৰি প্ৰকৃততে সকলো বাগিচাকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

উল্লেখ্য, বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস উপলক্ষে মঙলবাৰে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা (All Adibasi Students Association of Assam) চমুকৈ আছাই কোকৰাঝাৰত এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় (AASAA rally in Kokrajhar)। কোকৰাঝাৰৰ গৌৰাং নৈৰ পাৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ শিশু উদ্যানলৈ উলিওৱা উক্ত সমদলটোত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে হাতে হাতে পৰস্পৰাগত ধনু-কাঁড়, মাদল লৈ নৃত্য-গীত কৰি শোভাযাত্ৰা কৰে ।

উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ষ্টিফেন লাক্ৰাই (AASAA president Stephen Lakra) । তেওঁ উক্ত কাৰ্যসূচীত জনজাতিকৰণ আদিবাসীসকলৰ প্ৰাপ্য সাংবিধানিক অধিকাৰ বুলিও মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক :World Indigenous Peoples Day: বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস উপলক্ষে কোকৰাঝাৰত আছাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা