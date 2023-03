লাহোৱালত ৰাইজৰ মালাহোৱালত ৰাইজৰ মাজত সাংবাদিকৰ দলজত সাংবাদিকৰ দল

মৰাণ, ১৫ মাৰ্চ: ৰাজ্যত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভিন্ন আঁচনিৰ কাম-কাজ চলি থকাৰ মাজতে "গাঁৱলৈ যাওঁ বলক" নামৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাৱে হাতত লৈছে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী(Gaonoloi Jau Bolok Program) । সেই অনুসৰি লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাৱৰ সভাপতি হোমেন ফুকন আৰু সম্পাদক দিবাকৰ দত্তৰ সবল নেতৃত্বত সাংবাদিকৰ এটি দল উপস্থিত হৈছিলগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত(Team of journalists takes stock of peoples problems) ।

সাংবাদিকৰ দলটো উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত তেলপানী ব্লক গাঁও(A group of journalists among the public in lahual) । গাওঁবাসীৰ অভাৱ-অভিযোগ,দুখ দৈন্যতাৰ ছবিখন নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰে সাংবাদিকৰ দলটোৱে । সকলোৱে বৰ দুখেৰে ব্যক্ত কৰে যে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা আজিও বঞ্চিত গাঁওখনৰ বাসিন্দা(Villagers deprived of government schemes in Lahual) । আনকি বহু কেইগৰাকী বিধৱা মহিলাই দুখত কান্দি কান্দি কয় যে তেওঁলোক বিধৱা পেঞ্চন, জবকাৰ্ড, আদিৰ পৰাও বঞ্চিত ।

উল্লেখ্য যে, ৰমাই ৮ নং ৱাৰ্ডত জবকাৰ্ডৰ কোনো কাম নাই আৰু বৰ্তমান ২০০ খন জবকাৰ্ড এনেই পৰি আছে(Corruption in Job Card) । তাৰোপৰি খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ দ্বাৰা যি চাউল বিতৰণ হয় সেইয়াও বহুজনে পোৱা নাই বুলিও অভিযোগ কৰে । পৰিতাপৰ কথা, গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰী ধন আৱন্টনৰ নামতো খেলিমেলিৰ কথাও অৱগত কৰে । আনকি বহুতৰ পৰা পাঁচশকৈ টকা ঘোচ খোৱা ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নামো আক্ষেপেৰে প্ৰকাশ কৰে বঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলে(Scam in PMAY House) ।

উল্লেখ্য যে, অনুসূচীত জাতি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় ৭০ ঘৰ আৱাসী থকা গাঁওখনৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাঁওবাসীয়ে বছৰটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভাতমুঠিৰো যোগাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ । বৰ্তমানেও গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ, এখন খেলপথাৰ নাই, এটা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ নাই, উৱলি যোৱা নামঘৰটোত বৰষুণ দিলে পানী পাৰে, অতি কষ্টেৰে জীৱন যাপন কৰা চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত সম্পূর্ণ বিফল হোৱা দৰিদ্ৰ মানুহবোৰৰ বাবে চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ নামত কেৱল তেলপানী ব্লকগাঁৱ প্ৰথমিক বিদ্যালয় খনহে দেখা পোৱা গ'ল ।

পিছে তাকো একত্রিকৰণৰ ফলত প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত জোকতলীত অৱস্থিত অন্য এখন বিদ্যালয়লৈ উক্ত বিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসহ স্থানান্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰী ভাৱে ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে গাওঁখনৰ ৰাইজ তথা ছাত্র-ছাত্ৰীৰ মাজত হাঁহাকাৰ লাগিছে(School amalgamation in Lahual) । কাৰণ তেলপানী ব্লকগাঁও প্ৰথমিক বিদ্যালয়ৰ তুলনাত জোকতলী বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা ভাল নহয় ।

বৰঞ্চ সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকল বহিবৰ বাবেই পৰ্যাপ্ত ঠাইৰো অভাৱ । "তেন্তে আমাক নি ক'ত বহুৱাব" বুলি কণ কণ ছাত্ৰ- ছাত্রী সকলে কান্দি কান্দি অভিযোগ কৰাৰ বিপৰীতে অভিভাৱক তথা গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰি জোকতলীৰ ছাত্ৰ-ছাত্রী তথা শিক্ষক সকলকেই ব্লকগাঁও বিদ্যালয়তে চামিল কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

স্বাধীনতাৰ অতবছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত "বণাঞ্চলৰ কাষতে সীমামূৰীয়া পায় চৰকাৰে আমাক বান্দৰ বুলি ভাৱিছে নেকি" বুলি কৰা গাওঁবাসীৰ প্ৰশ্ন সঁচাকৈয়ে পৰিতাপৰ বিষয় । উক্ত কাৰ্যসূচীতে লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক বিজেতা ৰুবুল বৰগোহাঞি, বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ হৰি কুমাৰ দত্ত, সমাজকৰ্মী হৰকান্ত দাস, বিজয় দাসক লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাৱৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । লাহোৱাল প্ৰেছ ক্লাৱৰ উপদেষ্টাদ্বয় কনৌজ শইকীয়া, মুক্তামণি হাজৰিকা, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰশ্মিৰেখা সাউদ কলিতা, সহকাৰী সম্পাদক ধনটি শইকীয়া, সদস্য ৰমেশ হাজৰিকা, দিপিকা বৰুৱা,ফাৰহানা চুলতানা আদিৰ লগতে সাংবাদিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ সম্পাদক জ্যোতিষ কুমাৰ পাতিৰ উপস্থিত থাকে ।

