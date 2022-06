মৰাণ, 25 জুন : কিছুদিন পূৰ্বে ডিমৌ নদীত স্কুটীৰ সৈতে পৰি তিনিজনীয়া এটা পৰিয়ালে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল (Tension prevails in Sivasaagar over suicide case)। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত ধেমেচী কুৰুকানি চুকত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো । ডিমৌ নদীত জাপ দি একেলগে আত্মহত্যা কৰিছিল কল্যাণ গগৈৰ তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে (Family committed suicide together in Dimow River)।

তথ্য অনুসৰি, মৰাণৰ ডিমৌ নদীত তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে আত্মহত্যা কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল জিতু তপন চেতীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীক ৷ আনকি শুকুৰবাৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দম্পত্তিটোক জেৰা আৰম্ভ কৰে । ইফালে কল্যাণ গগৈৰ শহুৱেকে দাখিল কৰা এক এজাহাৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰে এক গোচৰ ৷

এই গোচৰৰ আধাৰতে 71/22 নং ধাৰাত ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে নিতাইপুখুৰীৰ নাওজান গাঁৱৰ অভিযুক্ত দম্পতিটোক ডিব্ৰুগড়ৰ জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

পৰকীয়া প্ৰেম কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ’ল নিতাইপুখুৰীৰ এটা দম্পত্তি

লগতে পঢ়ক : ডিমৌ নদীত একেলগে আত্মহত্যা এটা পৰিয়ালৰ !

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিতাইপুখুৰী হাঁহপৰা চুকৰ নিবাসী কল্যাণ গগৈয়ে পত্নী আৰু 3 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সহিতে আত্মহত্যা কৰাৰ কথা এটা ফেচবুক প'ষ্টত উল্লেখ কৰিছিল ৷ ফেচবুক প'ষ্ট'টোক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় এক হুৱাদুৱা পৰিৱেশৰ (Sivasaagar suicide case) । তাৰ পাচৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নিতাইপুখুৰীৰ সমীপৰ কেঁকণী চুক নামৰ স্থানত ডিমৌ নদীত পৰি উক্ত পৰিয়ালটোৱে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে (Family committed suicide together in Dimow River) । তাৰ পাচতে ঘটনাস্থলীত মৰাণ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ নিখোঁজ পৰিয়ালটোৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল আৰু শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় 7:39 বজাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নিখোঁজ হৈ থকা তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোক (A family of three who went missing in the Dimow River was rescued) ৷ ইফালে, আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰেই শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাইপুখুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত জিতু তপন চেতিয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীক আটক কৰিছিল ৷ তাৰ পাচত আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে অভিযুক্ত দম্পতীটোক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : উদ্ধাৰ হ’ল ডিমৌ নদীত নিখোঁজ হোৱা তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো