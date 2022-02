মৰাণ, 4 জানুৱাৰী : সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী(Saraswati puja celebration) । ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি (Saraswati puja preparation in Assam)। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎ শিল্পী সকলৰ ৷ কিন্তু টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰিৰ এজন ১১ বছৰীয়া ছাত্ৰ এতিয়া ব্যস্ত নিজ বিদ্যালয় বাবে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত (11 year old student makes Saraswati idol) ৷ বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও ৰাজগড় শংকৰদেৱ শিশু নিকেটনৰ ছাত্ৰজনে নিজ বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়াব নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সৰস্বতী মূৰ্তি (student of Tingkhong making saraswati idol) ৷

সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে কেন্দুগুৰিৰ ছাত্ৰৰ নিজ বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ

ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে ছাত্ৰজনে । উল্লেখ্য যে, ২ বছৰ ধৰি ৰাজগড় কেন্দুগুৰিৰ ৩ নং গেৰেকণি গাঁ‌ৱৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংকুৰ বৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মূৰ্তি ৷ সৰস্বতী, দুৰ্গা, মনসা, লক্ষ্মী আদি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ছাত্ৰজনে ৷ ইফালে পুত্ৰৰ এই কৰ্ম স্পৃহাক লৈ পিতৃ গৌৰৱান্বিত বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে অংকুৰৰ পিতৃও এজন মৃৎ শিল্পী প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মূৰ্তি ৷ পিতৃৰ কৰ্মকে অংকুৰে আদৰ্শ হিচাপে লৈ মৃৎ শিল্পত মনোনিৱেশ কৰে ৷ বৰ্তমান এই কৰ্মৰ দ্বাৰাই ছাত্ৰজন পৰিচিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত ।

বছৰ বছৰ ধৰি মৃৎ শিল্পৰ কাম কৰিয়েই পৰিয়ালটোক পোহ-পাল দি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে ৷ পূৰ্বতে তেওঁৰ এই ব্যৱসায় ভালদৰে চলি আছিল যদিও ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ ফলত ব্যৱসায়ত বাধা আহি পৰাৰ বাবে সম্প্ৰতি পৰিয়ালটো আৰ্থিক নাটনি ভুগিছে ৷ এইবছৰ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে মাত্ৰ কেইজনমান লোকেহে অৰ্ডাৰ কৰিছে সৰস্বতী প্ৰতিমা ৷

