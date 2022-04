শেহতীয়াকৈ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ লগতে প্ৰায়সমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দামবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে (Himanta Biswa Sarma comments on price rise)৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে, সামগ্ৰীৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ এতিয়াও সিদ্ধান্তত উপনীত হ’ব পৰা নাই ৷ এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে সিদ্ধান্ত ল’ব ৷ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতাহে আগবঢ়াব ৷

বুধবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(AASU protest against Price hike) ৷ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তম লখিমপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, জোনাই, গোলাঘাট আৰু হোজাইৰ কাকী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৷ বহুঠাইত চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল’গানেৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৷ বিপৰীতে কাকীত যোগানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহেৰে(Effigy burn of Supply minister Ranjeet Kumar Dass) প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছু কৰ্মীসকলে ৷

ধেমাজিত এজন সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আটক (Suspected person in Dhemaji) ৷ আৰক্ষীৰ সোধ পোচত কোনো তথ্য ভালদৰে দিব পৰা নাই লোকজনে ৷

অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হোৱা শিৱসাগৰৰ সুৰজ গগৈৰ বুধবাৰে মৃত্যু হোৱাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা(স্বা)য়ে (ULFA(I) reacts on death of Suraj Gogoi) ৷ আলফা(স্বা)ৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত আটক কৰাৰ পিছত এনকাউণ্টাৰ কৰা সুৰজ গগৈ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত নাছিল বুলি এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিছে আলফা(স্বা)য়ে ৷

ৰাজ্যখনত দৈনিক গড়ে তিনিটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । তথ্য মতে হত্যাকাণ্ডৰ উপৰি বিগত 6 বছৰত ৰাজ্যত চুৰিৰ ৬৩,১১১ টা, ডকাইতিৰ ১০৪৮ টা, ধর্ষণৰ ৯,৬৩৮ টা, অপহৰণৰ ৩৪,২৮৩ টা, বেংক লুটৰ ৭ টা, অন্ধবিশ্বাসৰ ফলত হোৱা হত্যা ২৯ টা আৰু লুণ্ঠনৰ ৫,৪৪০ টা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Many murders have taken place in Assam) ।

তামিলনাডুত সংঘটিত হৈছে এই আমোদজনক ডকাইতিকাণ্ড ৷ বিগত পাঁচমাহ ধৰি ঘৰটো বন্ধ থকাৰ সুবিধালৈ ডকাইতৰ দলটোৱে তিনিদিন বাহৰ পাতি পাৰ্টি কৰি লুটি নিয়ে ধন আৰু অলংকাৰ ৷ কিন্তু এটা চিচিটিভি কেমেৰাই কাল হ’ল দলটোৰ বাবে ৷

বিজেপিৰ নিৰ্মিয়মান ৰাজ্যিক মুখ্য ক‍াৰ্যালয় চৌহদত দলৰ ৪২ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে, দলৰ সকলাে কার্যকর্তাই একত্রিত ভাৱে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নিজকে সমর্পণ কৰিবলৈ সকলাে সময়তে সাজু হৈ থাকিব লাগিব । দলৰ বুথ পৰ্যায়ত ১৫ দিনীয়া ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে “সামাজিক ন্যায় পষেক” (State BJP celebrates 42nd Foundation Day)।

অভিনয় বা নৃত্য নহয়, এইবাৰ গায়িকাৰ ৰূপত অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া (Actress Barasha Rani as singer) ৷ বুধবাৰে জনপ্রিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই মহানগৰীৰ নিউ গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা ৰামধেনু নামৰ পাট কাপোৰৰ এখন নতুন বিপনী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি ৰাজ্যবাসীলৈ জনালে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ।

গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেলত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (Youth dead at hotel in Guwahati) ৷ যুৱতীৰে নৈশ যাপনৰ পিছতেই উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ ৷ সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে ৰহস্যময়ী তিনিগৰাকী যুৱতী ৷

ঘোৰ মাতাল হৈ এজন পুৰুষে আনজন পুৰুষক কৰালে বিয়া ৷ প্ৰথমে বন্ধুত্ব আৰু তাৰ পিছত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ ইজনে আনজনক কৰালে বিয়া ৷