মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক সংকটক লৈ এতিয়া চলিছে চৰ্চা । আলোচনাৰ বাবে আগতীয়াকৈ কিয় বুকিং বিলাসী হোটেল ? মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কক হোটেলত ৰখাৰ বাবদেই ব্যয় হ'ব ১ কোটি ১২ লাখ টকা (Rebel MLA of Maharashtra)।

গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্বন ব্লু’লৈ সোত বৈছে শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ (Dissident MLA of Maharastra) । শুকুৰবাৰে দিনৰ 2 বজাত আৰু এগৰাকী শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক ৰেডিশ্বন ব্লু’ত উপস্থিত হৈছে । শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়কগৰাকীৰ নাম দিলীপ পাণ্ডে (Delhi MLA Dilip Pandey)।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী শিবিৰক নেতৃত্ব দিয়া একনাথ সিন্দেলৈ প্ৰেৰণ কৰে পত্র (Bhupen Bora sent letter to Eknath Shinde)। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰ অনৈতিক ৰাজনীতিয়ে অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত একনাথ সিন্দেক অতি সোনকালে অসম এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে ভূপেন বৰাই ।

এইবাৰৰ বানত সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ লগতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰও ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Flood at Barpeta)৷ অসহায় লোকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড0 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক (CM Himanta Biswa Sarma) কৃষ্ণৰ সৈতে তুলনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰে (Flood effected family Begging for help) ৷

ৰেডিশ্বন ব্লুত শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী (Shiv Sena Rebel MLAs) বিধায়কসকলে বাহৰ পাতি থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-ফেষ্টুন লৈ ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সম্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহে । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে আধাতে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (Assam Police obstacles protestors) বাধা প্ৰদান কৰে ।

শুকুৰবাৰে পুৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে (Presidential Election 2022)৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰে মুৰ্মুৱে (Draupadi murmus filed nomination today)৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ পৰা জব্দ হৈছে বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Operation against narcotics) ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চাবিৰ আলীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত লাভ কৰিছিল এটা খবৰ ৷

"আপুনি কাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ? আমি আপোনাৰ নাটক জানো আৰু আইনো জানো ! সংবিধানৰ অনুসূচী 10 অনুসৰি (Schedule 10 of Constitution), হুইপ বিধানসভাৰ কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় (whip is used for assembly work), সভাৰ বাবে নহয় । এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসংখ্য সিদ্ধান্ত আছে (Supreme Court decisions) ।"

গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ঘষত নাম সাঙোৰ খোৱা সেইসময়ৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ক্লিন চিট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (Narendra Modi) ৷ ২০০২ চনৰ গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ঘষত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ক্লিন চিট দিছিল এছ আই টিয়ে (SIT on Gujarat riots) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে এছআইটি প্ৰতিবেদনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আৱেদন ৷

নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত এতিয়া বিভিন্ন বেশভূশাৰে ভক্তই সৃষ্টি কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশৰ । মা কামাখ্য়াৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈকে বৈছে এই সোঁত (Kamakhya Mandir)। ইয়াৰ মাজতে অম্বুবাচী মেলাত এজন ভক্ত ক'ভিডত আক্ৰান্ত।