ধুবুৰী, 4 ফেব্ৰুৱাৰী: বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰে চলোৱা অভিযানৰ ঠায়ে ঠায়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ আৰম্ভ(Crackdown against child marriage) ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীক মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰীৰ তামাৰহাট থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ স্বামীক মুকলিৰ দাবীত মহিলাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৷ আৰক্ষীৰ বাধাকো নেওচি থানাৰ চৌহদত প্ৰৱেশ প্ৰতিবাদী মহিলাৰ(Protest against anti child marriage drive) ৷ আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা একাংশ ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মোতেয়েন বৃহৎ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান(Voilance in Tamarhat police station) ৷ তামাৰহাট থানাৰ পৰা অভিযুক্তক ধুবুৰী জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ ৷

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান ৷ বিগত দুটা দিনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 সহস্ৰাধিক লোকক ৷

