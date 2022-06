ধুবৰী 21, জুন: ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam 2022) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰো ছয় শতাধিক গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কৱলত পৰিছে । বানাক্ৰান্ত লোকৰ এতিয়া একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে বান শিবিৰ । বান শিবিৰৰ এক অৱৰ্ণনীয় আৰু সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বাবে কণকণ শিশুসকলৰ মনতো ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় (Floods severely affect children) ৷ বানত বুৰ যোৱা নিজৰ ঘৰখন এৰি, প্ৰিয় খেলপথাৰখনৰ পৰা আঁতৰি নিস্পাপ বহু শিশুৱে অভিভাৱকৰ সৈতে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হয় ৷ যাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া খেলা-ধূলা, পঢ়া-শুনা ৷

উল্লেখ্য, এনে পৰিস্থিতিৰ ফলত শিশুসকলৰ কোমল মনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ সেয়াহে, এনে ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা শিশুসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ নীতিৰ আধাৰত ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ (Special arrangements for children staying in camps in Dhubri) ৷ জিলাখনৰ আশ্ৰয় শিবিৰবোৰত শিশুসকলৰ বাবে শিশু উপযোগী স্থান নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকক বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতো পঢ়া-শুনা, গীত-মাত, খেলা-ধূলাৰ মাজত ব্যস্ত ৰখাৰ পদক্ষেপ লোৱা লৈছে (Disaster management authorities made arrangements for children to play in shelter camps) ৷ জিলা উপায়ুক্ত অন্বামুথন এম পিৰ বিশেষ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে ৪৩ টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ প্ৰায় ১৫ টা শিৱিৰত এনে শিশু উপযোগী স্থান সাজু কৰি শিশুসকলক গুণগত সময় পাৰ কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছে ৷

লগতে আন শিবিৰসমূহতো দুই-এদিনৰ ভিতৰতে এনে পৰিবেশ গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি জনায় ধুবুৰী জিলাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া মফেৰজল সৰকাৰে ৷ তেওঁ কয় যে, অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা, আশা কৰ্মী, স্থানীয় শিক্ষক আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহায়ত শিশুসকলক সংকট কালৰ মাজতো নাচ-গান, পঢ়া- শুনা, খেলা- ধূলাত ব্যস্ত ৰাখি আনন্দৰে সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে ৷ যাতে এনে পৰিস্থিতিয়ে তেওঁলোকৰ কোমল মনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ৷ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ এনে পদক্ষেপক শলাগ লৈছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক: সাহায্য নাই : আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ্তই