বিলাসীপাৰা আৰক্ষী চকীত বাইকৰ উজান

বিলাসীপাৰা,১১ ডিচেম্বৰ: অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্য়াহত । আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিছে বহু অপৰাধী । বিলাসীপাৰাৰ নায়েৰ আলেগাতো চলিল আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান । অভিযানত বয়জেৰ আলগা তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ চৰ অঞ্চলৰ পৰা ১১ খন চোৰাং বাইক জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাইক চোৰ ছিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত কুখ্যাত চোৰ ময়নুদ্দিন মণ্ডলক (Motorcycle seized) ।

নায়েৰ আলগা উপ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হবিবৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত চৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চোৰাং বাইকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলায় অভিযান । অভিযানত বয়জেৰ আলগা তৃতীয় খণ্ড গাঁওৰ চৰ অঞ্চলৰ পৰা ১১ খন চোৰাং বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নায়েৰ আলগা আৰক্ষীয়ে (Smuggled motorcycle seized in Bilashipara) ।

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাইক চোৰ ছিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত কুখ্যাত চোৰ ময়নুদ্দিন মণ্ডল বয়জেৰ আলগাৰ দুধৰ্ষ ডকাইত সঞ্জাৱ আলীৰ পুত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে(Motorcycle thief arrested in Bilashipara) । ময়নুদ্দিনৰ পৰা অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নায়েৰ আলগা আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে, বঙাইগাঁৱতো শনিবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে তিনিটাকৈ ডকাইতক । বঙাইগাঁও জিলা আৰু চিৰাং জিলাৰ সীমামূৰীয়া ডাঙাইগাঁও ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাণিকপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পোম খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গাড়ী হাইজেক কৰা তিনি ডকাইতক(Robber arrested in Manikpur) ।

যোৱা ২৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ মান বজাত নৰ্থ বঙাইগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত আই ব্ৰীজত এখন মালবাহী ট্ৰাক হাইজেক হৈছিল (Truck hijack in Bongaigaon) । এই সন্দৰ্ভত নৰ্থ বঙাইগাঁও থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল এটা গোচৰ । সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ট্ৰাকখন গোৱালপাৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । লগতে শনিবাৰে ট্ৰাক হাইজেকৰ সৈতে জড়িত তিনিটা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Three robbers in police trap) ।

কিন্তু ডকাইত lতিনিটাৰ এটাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওতেই ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু বৰণ কৰে । কৰায়ত্ব কৰা ডকাইত তিনিটা কীৰ্তন পাৰা ১ম খণ্ডৰ ছহিদুল ইছলাম, ২ নং ভাণ্ডাৰাৰ ওছমান গনি আৰু বালাৰচৰ জুব্বাৰ আলী ।ইয়াৰে কীৰ্তন পাৰা ১ম খণ্ডৰ ছহিদুল ইছলামৰ ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু হয় ।

