বিলাসীপাৰা,২৮ জুলাই: বিলাসীপাৰাত চিপিআই (এম) আৰু চিপিআইৰ গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী(CITU protest against price hike) । অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্না কাৰ্যসূচী । নিত্য ব্যৱহাৰ্য্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীৰে বিলাসীপাৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বাওঁপন্থী সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ । সংগঠনটোৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল অৰ্ধ শতাধিক জনতা ।

Protest in Bilasipara: অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে CITU ৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ৰোধ কৰক, অসম চৰকাৰ হায় হায় আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদী সকলে । উক্ত প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দেশত হৈ থকা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে(Memorandum sent to CM Himanta Biswa Sharma by CITU) ।

