ধবুৰী, 10 মে’: গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰাজ্য চৰকাৰে সফলতাৰে এটা বছৰ পাৰ কৰা বুলি দাবী কৰি পালন কৰিছে বৰ্ষপূৰ্তি । মহা ধুম ধামেৰে বিজেপি মিত্ৰদলৰ চৰকাৰে বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰাৰ সময়তে ধুবুৰীত জ্বলিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা (PM Modi's effigy burn in Dhubri)। ধুবুৰী জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে মঙলবাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

চৰকাৰ আত্মপ্ৰশংসাত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে জ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা

ধুবুৰী জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ অনুসৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থা শেহতীয়া প্ৰতিবেদন মতে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত ক'ভিড-১৯ ত ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ ৪৮ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছে (WHO reports mortality due to Covid in India)। কিন্তু এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা উত্থাপিত অভিযোগ মতে, ভাৰত চৰকাৰে ইমানদিনে মাত্ৰ ৪.৮ লাখ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভূৱা প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ প্ৰতিবাদত ধুবুৰী জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত হাতে হাতে বেনাৰ-প্লেকাৰ্ড লৈ এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হয় । চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাও পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই ৰাজীৱ ভৱনত জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আলতাপ হুছেইন মণ্ডলে এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে (Youth Congress protest in Dhubri)।

