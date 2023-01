লাঠি টাঙোন লৈ মছজিদৰ চৌহদত মাৰপিট

বিলাসীপাৰা, 3 জানুৱাৰী: উপাসনাথলী পৰিণত হ’ল ৰণক্ষেত্ৰলৈ, উপাসকৰ হাতে হাতে লাঠি-টাঙোন (Clash in Mosque) ৷ কোনে কাক কোবাইছে তাৰ একো ঠিক নাই ৷ এদল উন্মাদপ্ৰায় লোকৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এক উত্তেজনাৰ সাক্ষী হৈ পৰিল এটা মছজিদ ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ বাঙালীপাৰাত ৷ যোৱা শুকুৰবাৰেই সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে তিনিদিন পিচতহে (Clash in Mosque at Bilasipara) ৷ বৰ্তমান ম’বাইলে ম’বাইলে বিয়পি পৰিছে মাৰপিটৰ ভিডিঅ’সমূহ ৷ কিন্তু কিয় পবিত্ৰ উপাসনাথলী পৰিণত হ’ল ৰণক্ষেত্ৰত ? আপোনাৰো নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে ৷

বাঙালীপাৰা কুদ্দুছী মছজিদত কি ঘটিছিল শুকুৰবাৰে ?

শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া বিলাসীপাৰাৰ বাঙালীপাৰাৰ কুদ্দুছী মছজিদত নামাজৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল অঞ্চলটোৰ লোকসকল ৷ নামাজৰ পাচতে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত আৰম্ভ হয় বাক-বিতণ্ডা (clash between two parties in a Mosque) ৷ এটা সময়ত এই বাক-বিতণ্ডা বাঢ়ি ভয়ংকৰ ৰূপ লয় ৷ উপস্থিত লোকসকলে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে হাতে হাতে লাঠি লৈ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ৷ দুয়োপক্ষৰ আক্ৰমণত ৰক্তাক্ত হৈ পৰে মছজিদ চৌহদ ৷

সংঘাতৰ পৰিণতি কি হ’ল ?

উল্লেখ্য যে, বাঙালীপাৰা মছজিদ কমিটীক লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দুটা ফৈদৰ মাজত বাদানুবাদ চলি আছিল (Two parties clash in Mosque) ৷ কিন্তু শুকুৰবাৰে সেই বিবাদে চূড়ান্ত ৰূপ লয় ৷ দুয়োপক্ষৰ আক্ৰমণত আহত হয় অতিকমেও 20 গৰাকী পুৰুষ-মহিলা ৷ আহত সকলৰ কেইবাজনকো ধুবুৰীত আৰু আন কেইজনমানক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় চিকিৎসাৰ বাবে ৷ ইয়াৰে গুৰুতৰভাৱে আহত হাৰুণ ৰছিদৰ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় (Many injured in fight at Bilashipara) ৷ ইয়াৰ পাচতেই ভাইৰেল হৈ পৰে উক্ত মাৰপিটৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ’ সমূহ ৷

মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ক্ষোভিত ৰাইজৰ:

মঙলবাৰে হাৰুণৰ মৃতদেহ বাঙালীপাৰাৰ নিজ বাসগৃহলৈ লৈ অহাৰ পাচতেই এক শোকাকুল পৰিবেশে বিৰাজ কৰাৰ লগতে ক্ষোভিত লোকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷ দুপৰীয়াৰ ভাগত মৃতদেহ সমুখত লৈ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লোকসকলে ৷ পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে অৱৰোধস্থলীত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পাচতহে জানাজাৰ বাবে লৈ যোৱা হয় হাৰুণৰ মৃতদেহ ৷

