ধুবুৰী, 10 আগষ্ট: মঙলবাৰে সমগ্ৰ বিশ্ব তথা দেশৰ লগতে ধুবুৰীতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে পৱিত্ৰ উৎসৱ মহৰম (Muharram Celebrated across the world) । ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এই উৎসৱটিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । উল্লেখ্য যে, ইছলামিক কেলেণ্ডাৰ অনুযায়ী মহৰম মাহৰ পৰাই নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় (Islamic calendar year begins from Muharram month) ৷

ধুবুৰীত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৱিত্ৰ উৎসৱ মহৰম পালন

আনহাতে, মহৰম মাহৰ ১০ তাৰিখে ইয়াক পালন কৰা হয় (Muharram celebrated 10th of Muharram month) । পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ নাতি হুছেইনক কাৰবালাৰ ৰণত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা দিনটোতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । সেয়েহে প্রতি বছৰে এই তিথি অনুসৰি মুছলমানসকলে বিশ্ব ইতিহাসৰ এই কৰুণতম মর্মস্পর্শী কাহিনীটো স্মৰণ কৰি মহৰম উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে (Karbala war) ।

সমান্তৰালভাৱে ধুবুৰী জিলাতো উলাহ মালোহেৰে পালন কৰা হয় পৱিত্ৰ মহৰম(Muharram Celebrated in Dhubri) । মহৰম উপলক্ষে মঙলবাৰে ধুবুৰীত এক বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । পৱিত্ৰ মহৰম উপলক্ষে ধুবুৰীত এক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় । প্ৰত্যেক বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও ধুবুৰী চহৰত এক বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ।

উল্লেখ্য যে, ধর্মপ্রাণ মুছলমানসকলে এই তিথিৰ দিনটোত ৰোজা অৰ্থাৎ ব্ৰত ৰাখে । কোৰাণ আৰু নামাজ পঢ়ি কাৰবালাৰ ছহিদসকলৰ আত্মাৰ সদ্‌গতিৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত প্রার্থনা জনায় (Muharram celebrated in Dhubri)। মহৰমৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে তাজিয়া । কাৰবালাৰ ৰণৰ স্মৰণত তাজিয়া শোভাযাত্ৰা উলিয়াই ধৰ্মপ্ৰাণ লোকসকলে নিজৰ শৰীৰত বেত্ৰাঘাত কৰি উক্ত কাৰবালাৰ স্মৰণ গীত গায় । ইফালে, মহৰম উপলক্ষে মুছলমানসকলে মহৰমৰ দিনটোত 'য়া হাচান, য়া হুছেইন' শ্লোগান দি লাঠিৰে তাজিয়া খেলি ধুবুৰীত এক সমদল উলিযায় (Muharram rally in Dhubri)।

