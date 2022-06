ধুবুৰী, 22 জুন: "অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ (Flood in Assam) বাবে আমি নিজে দোষী । শাসন ব্যৱস্থা দোষী । অসমৰ বান সমস্যা কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে নামাকৰণ কৰিলেই সমস্যা সমাধান নহয় ৷" বুধবাৰে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চল (Flood in Dhubri) পৰিদৰ্শন কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ণ, খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (Minister Ranjeet Kumar Dass visited flood affected area of Dhubri) ৷

মঙলবাৰে সন্ধিয়া ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব তথা ধুবুৰী জিলাৰ অভিভাৱক সচিব ডাঃ জে বি এক্কাৰ সৈতে বুধবাৰে ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰে ৷

বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ ধুবুৰীত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস

জিলা উপায়ুক্ত অন্বামুথন এম পি, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মানস শইকীয়া আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰকল্প বিষয়া মফেৰজুল সৰকাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীক ধুবুৰীৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি, বানৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপ, সাহাৰ্য শিবিৰ আৰু সাহাৰ্য বিতৰণ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মজুতকৰণ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যসহ এই সভাতে অৱগত কৰে ৷

লগতে বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে লোৱা তৎপৰতাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা প্ৰশাসনক অতি সোনকালে বানত ক্ষতি হোৱা মানুহৰ বাসগৃহৰ তথ্য সাজু কৰি জমা দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ লগতে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান কৰি ধুবুৰী চহৰক সৰ্বাংগসুন্দৰ কৰি তোলাৰ বাবে নগৰ আৰু গাঁও পৰিকল্পনা বিভাগৰ জৰিয়তে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৈঠকত পৰামৰ্শ দিয়ে ৷

বৈঠকৰ পিছতে ধুবুৰী চৰকাৰী বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত থকা সাহাৰ্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ খবৰ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ শিবিৰত উপস্থিত হৈ জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিশু উপযোগী স্থানত শিবিৰত থকা শিশুসকলক অংগনবাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাই পাঠদান কৰি থকা কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

আনপিনে অভিভাৱক সচিব ডাঃ জে বি এক্কাই ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ণ বিভাগৰ (Panchayat and Rural Development Dept) অধীনত ৰূপায়িত এম জি এনৰেগা, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) আদি আঁচনিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

