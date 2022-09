পশ্চিম বিলাসীপাৰা, 8 ছেপ্টেম্বৰ : অপৰাধ তথা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি মূহুৰ্ততে সষ্টম অসম আৰক্ষী (Assam Police crack down on crimes)৷ ৰাজ্যৰ পৰা পুলিয়ে পোখাই দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে অসম আৰক্ষী তথা ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ৷ আনকি বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু অপৰাধীও ৷

ইয়াৰ মাজতে বিলাসীপাৰাৰ পুঠিমাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত নাঁও খেলৰ গইনা লৈ গঢ়ি উঠিছিল জুৱাৰ আড্ডা । বিগত তিনিদিন ধৰি পুঠিমাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত দিনে নিশাই চলি আছিল এই জুৱা খেল । এই তথ্য লাভ কৰিছিল বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে ৷

পুঠিমাৰীৰ পৰা উৎখাত জুৱাৰ ঘাটি

এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাচতে আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে শালকোচা আৰক্ষীৰ সহযোগত বিলাসীপাৰাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া বিৰিঞ্চি বৰাৰ নেতৃত্বত এটা দলে উক্ত স্থানত চলাইছিল এক অভিযান (Operation against Gambling at Bilasipara) ৷ এই অভিযানতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় 8 টা জুৱাৰীক ৷ লগতে জব্দ কৰে বহু পৰিমাণৰ জুৱা খেলৰ সামগ্ৰীও (Many Gambler Arrested at Bilasipara) ৷

পুঠিমাৰীৰ পৰা উৎখাত জুৱাৰ ভাটি, আটক 8

লগতে পঢ়ক : তেজপুৰত হেৰ’ইনসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

ইফালে আটকাধীন কেইজন ক্ৰমে ৰহাম আলী, আজাদ আলী, ৰফিকুল ইছলাম, মহিৰুদ্দিন, ছাহ জামাল, আবু বক্কৰ আলী, ছৈয়ৱ আলী আৰু কাঞ্চুমিঞা সেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আটাইকেইটা জোৱাৰী ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, আটকাধীন জুৱাৰী কেইটাক সোধ-পোচ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷

আনহাতে, অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, নাওখেল (Boat race competition at at Bilasipara) পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগতে এই জুৱা খেল আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমানেও এই কথা কিমান সঁচা সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব এই সকলো তথ্য ৷

লগতে পঢ়ক : লংকাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কুখ্য়াত গাড়ী চোৰ