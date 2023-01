প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্য়াৰ ঘটনাক লৈ ধুবুৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য

ধুবুৰী, 1 জানুৱাৰী: নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে এটা অতি বেয়া খবৰ ৷ যি খবৰ আপোনাক জনোৱাৰ ইচ্ছা নাথাকিলেও আমি জনাবলৈ বাধ্য ৷ আচলতে, এই খবৰ শুনিলে বা জানিলে ভাবিবলৈ বাধ্য হ’ব আপুনি ৷ কোন দিশে গতি কৰিছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম ৷ কাৰণ নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই বাচি ল’লে চৰম সিদ্ধান্ত(Dhuburi suicide case) ৷

প্ৰেম সকলোৰে জীৱনলৈ আহে । প্ৰেম নোহোৱাকৈ কোনেও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । কিন্তু কিছু প্ৰেম কাহিনীয়ে বহু কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি তোলে ৷ তেনে মৰ্মান্তিক তথা হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰাৰ বালুঘাটত(Lovers committed suicide in Dhubri) ৷ প্ৰেম সাগৰত ডুব গৈ তথা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই হতাশাত ভুগি একেজোপা গছতে একেডাল ৰছীৰে চিপ লৈ কৰিলে আত্মহত্যা(Lovers found hanging from one tree) ৷ শনিবাৰে অৰ্থাৎ বছৰটোৰ শেষ নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ শালমাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বালাডোবাৰ ধেনাৰকুটি গাঁৱৰ হজৰত আলী নামৰ নাবালকজনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল একে অঞ্চলৰ বৰকতপুৰ গাঁৱৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মেৰিনা খাতুনৰ সৈতে ৷ কিন্তু শনিবাৰে নিশা ওচৰৰে এখন পথাৰ এজোপা গছত একেডাল ৰছীৰে ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুয়োৰে মৃতদেহ(Two lovers commit suicide by hanging on one tree) ৷ নিশা স্থানীয় লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ দুটা ৷ ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত দক্ষিণ শালমাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদহে ৷

মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৷ নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ এই আত্মহত্যাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চটোত বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্যই ৷ কিন্তু কিহৰ বাবে নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই বাচি ল’লে এই চৰম সিদ্ধান্ত সেয়া বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ উল্লেখ্য যে, নাবালক প্ৰেমিক হজৰত আলী পাচলি ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷ আনহাতে, পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অৱগত নাছিল পৰিয়ালবৰ্গ ৷ যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা অধিক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ৷

একাংশই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সম্পৰ্কত বাধা থকাৰ হতাশাত ভুগি বাচি ল’লে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত ৷ ইফালে, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকক মৃতদেহ দুটা চমজাই দি আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷

