ধুবুৰীত জলপথেৰে সৰৱৰাহ চোৰাং চাউল

ধুবুৰী, 19 ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ধুবুৰীতো দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে বগা চাউলৰ ক’লা বেহা (Illegal rice smuggling in Assam)। ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে অভিযান চলাই যন্ত্ৰচালিত নাওঁসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বগা চাউল জব্দ কৰা ঘটনাই উদঙাই দিছে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বগা চাউলৰ বৃহৎ ক’লা বজাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য । উল্লেখ্য যে, ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰীৰ মেলাঘাটত অভিযান চলাই(Illegal rice smuggling via warterways at Dhubri) জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাউলখিনি ।

যন্ত্ৰচালিত নাওঁ এখনত চাউলখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৫৫ বস্তা অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৬ কুইণ্টল চোৰাং চাউল । অভিযোগ অনুসৰি, ধুবুৰী খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ বিষয়া আৰু একাংশ পৰিদৰ্শকৰ লগতে একাংশ আৰক্ষীৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি দুষ্ট চক্ৰই চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই গৈছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰতিদিনে ধুবুৰী চহৰৰ মাজেৰে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বগা চাউল অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি অহা হৈছে যদিওঁ চকু মুদা কুলিৰ ভাওত আছে জিলা প্ৰশাসন আৰু খাদ্য আৰু যোগান বিভাগ ।

চোৰাং চাউল চক্ৰটোৱে প্ৰতিদিনে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি চৰকাৰী পেকেট সলনি কৰি নতুন পেকেটত চাউল ভৰাই নদীপথেৰে বগা চাউল ক’লা বজাৰলৈ চালান দি আহিছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে । এক বিশেষ সূত্ৰই সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি জব্দকৃত চোৰাং চাউলখিনি ধুবুৰী চহৰৰ জনৈক শ্বাহ উপাধিৰ এজন সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ । হিতাধিকাৰীক ঠগি ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ কুইণ্টল কুইণ্টল চাউল ক’লা বজাৰত যোগান ধৰি আহিছে শ্বাহে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে, চাউলৰ সৰবৰাহ তথা ক’লা বজাৰ সন্দৰ্ভত ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে (District Food and Civil Supplies Department) ৷ বিভাগটোৰ উপ-সঞ্চালক লীলাধৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিভাগটোৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে চাউলখিনিৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু চাউলৰ নমুনা ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব বুলি একপ্ৰকাৰ দায়সৰা মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

