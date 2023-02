ধুবুৰীত টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ

ধুবুৰী,১৭ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম প্ৰদেশীকৃত মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টিউটৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে টিউটৰ শিক্ষকসকলে(Tutors protest in different part of Assam) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো শতাধিক টিউটৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী(Hundreds of tutor teachers protest in Dhubri)। চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্ল'গানেৰে কঁপাই তোলে কাৰ্যালয় চৌহদ ।

বিদ্যালয় এৰি শতাধিক টিউটৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধুবুৰী জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত(Tutor Teachers Association) । বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা দুঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি চৰকাৰক তীব্র সমালোচনা কৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে । টিউটৰ সকলক অতি শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি শিক্ষকলৈ উন্নীতকৰণ কৰা, বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীক প্ৰাদেশীকৰণ কৰা, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি সমদৃষ্টি ৰখা আৰু গ্ৰেচ্যুইটিৰ ব্যৱস্থা কৰাকে ধৰি মুঠ পাঁচ দফীয়া দাবীৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টিউটৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলে ।

অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি টিউটৰ শিক্ষক সন্থাই আয়োজন কৰে এখনি সংবাদমেলৰ (Tutors pressmeet in Dhubri) । সদৌ অসম টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ উপ সভাপতি চৈয়দ আলী শেখ, জিলা সভাপতি ৰবীন্দ্ৰ নাথ মণ্ডল আৰু সম্পাদক আকতাৰ হুছেইনে অংশগ্ৰহণ কৰা সংবাদমেলখনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে টিউটৰ সন্থাই ।

বিশেষকৈ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনালে টিউটৰ শিক্ষক সকলে । টিউটৰ সকলক অতি শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ পদলৈ উন্নীত কৰি তেওঁলোকক প্ৰাপ্য মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনায় টিউটৰ সন্থাই । ইফালে আন শিক্ষকৰ লগত সম কৰ্মৰ সম অধিকাৰ দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে টিউটৰসকলক গ্ৰেচ্যুইটি পে'ৰ দহ লাখ টকা মোকোলাই দিয়াৰ দাবী জনায় টিউটৰ শিক্ষক সন্থাই ।

আনহাতে চলিত ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাহৰ ভিতৰত টিউটৰ শিক্ষকৰ পাঁচ দফীয়া দাবী চৰকাৰে পূৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ উপৰিও আত্মজাহৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে টিউটৰ সন্থা তথা টিউটৰ শিক্ষক সকলে । লগতে একাংশ শিক্ষকে মাত্ৰ সামান্য দৰমহা লৈয়েই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ বিপৰীতে আন একাংশ টিউটৰ শিক্ষকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অতি আবেগিক হৈ তেওঁলোকৰ পাঁচ দফীয়া দাবী পূৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় টিউটৰ শিক্ষক সন্থাই । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয় ।

