ধুবুৰী,4 আগষ্ট: দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী সফল কৰাৰ বাবে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ (Har Ghar Tiranga mission in Assam)৷ জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশমৰ্মে জিলাখনৰ প্ৰতিটো বাসগৃহ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আদিত ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুওৱা বা উত্তোলনৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ধুবুৰী জিলা গোটৰ নেতৃত্বত খণ্ড পৰ্যায়ৰ গোটসমূহে খোজকাঢ়ি অথবা মটৰ চাইকেলেৰে সমদল উলিয়াই ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এইক্ষেত্ৰত খণ্ড উন্নয়ণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ধুবুৰী জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও জিলাখনৰ গাঁৱে-ভূঞে মাইকযোগে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ৷ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেও ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে ৷

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ধুবুৰী জিলা গোটে আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ জৰিয়তে ১.৬৯ লাখ বাসগৃহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চিলোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছিল আৰু ২ আগষ্ট পৰ্যন্ত মুঠ লক্ষ্যৰ ৯২.১ শতাংশ অৰ্থাৎ ১.৫৬ লাখ পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে(There are more than 150,000 flags sewn and sold by self-help groups) ৷ চিলোৱা পতাকাৰ ৮৩.৫ শতাংশ অৰ্থাৎ ১.২৯ লাখ পতাকা ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে ৷ আত্ম সহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে চিলোৱা পতাকা বিক্ৰীৰ বাবে জিলা, খণ্ড, ক্লাষ্টাৰ আৰু গাঁও পৰ্যায়তত মুঠ ১১৬ খন বিপনী স্থাপন কৰি আকাৰ অনুসৰি ২০ টকাৰ পৰা ৪০ টকা দৰত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে বুলি জনায় অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ধুবুৰী জিলা গোটৰ ডি পি এম আছিফ আহমেদে ৷

আনহাতে, সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰে কম মূল্যত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা যোগান ধৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে ৷ ধুবুৰী জিলাত ২.৩১ লাখ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ৷ ইচ্ছুক ব্যক্তিয়ে অনলাইনযোগেও ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে।

লগতে পঢ়ক: Har Ghar Tiranga Mission: ত্ৰিৰংগা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মাজুলীৰ এদল মহিলা