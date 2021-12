ধুবুৰী, 17 ডিচেম্বৰ : আধাৰ কেন্দ্ৰৰ নামত লুণ্ঠনৰাজ ৷ এইবাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আধাৰ কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত লাখ লাখ টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছে চৰকাৰৰ অনুমতি প্ৰাপ্ত একাংশ কোম্পানীয়ে (Scam in the name of Adhar Card) ৷

এইবাৰ অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে চৰকাৰৰ অনুমতি প্ৰাপ্ত চি এছ পি এল নামৰ এটা কোম্পানী (CSPL Company in India)ৰ বিৰুদ্ধে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, চি এছ পি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে ধুবুৰীৰ আধাৰ কেন্দ্ৰ (Dhuburi aadhaar center)ৰ অপাৰেটৰ সকলক দিয়া নাই উচিত মজুৰী ৷ সামান্য পৰিমাণৰ ধন দি বাকী সৰহ সংখ্যক ধনেই আত্মসাৎ কৰিছে কোম্পানীটোৱে ৷

উল্লেখ্য যে, দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে আধাৰ বাধ্যতামূলক কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে (Aadhaar mandatory for all Indian citizens)৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি যুদ্ধকালীন তৎপতাৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম । চৰকাৰৰ অনুমতিপ্ৰাপ্ত একাংশ কোম্পানীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ সেৱা আগবঢ়াই গৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে চি এছ পি এল নামৰ কোম্পানীটোও ।

কোম্পানীটোৱে ৰাজ্যখনৰ ৮ খন জিলাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ১৩৭ টা আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল । কিন্তু জানিব পৰা মতে, বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ৯৫ টা কেন্দ্ৰহে সক্ৰিয় হিচাপে কাম কৰি আছে ৷ ইফালে প্ৰতিটো আধাৰ কেন্দ্ৰত নিয়োগ কৰা হৈছে একোজনকৈ অপাৰেটৰ ।

আধাৰ কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী অপাৰেটৰে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰতিজন অপাৰেটৰৰ মাহিলী দৰমহা ১০,৮১২ টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি কোম্পানীয়ে নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল । আনহাতে, প্ৰতিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে চৰকাৰে আদায় দিছে ৩৫ টকাকৈ । কোম্পানীৰ মাহিলী দৰমহা আৰু প্ৰতিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে চৰকাৰে আদায় দিয়া ধনৰাশিৰে এক উপাৰ্জনৰ মুখ দেখিছিল অপাৰেটৰ সকলে ।

কিন্তু নিযুক্তিপত্ৰত উল্লেখ থকা ধনৰাশিৰ বিপৰীতে মাহেকত সামান্য পৰিমাণৰ ধনহে লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে চি এছ পি এল কোম্পানীৰ অধীনৰ আধাৰ কেন্দ্ৰৰ অপাৰেটৰ সকলে । প্ৰতিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে যদি ৩৫ টকা হয়, তেন্তে লাখ লাখ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিনিময়ত চৰকাৰে মোকোলাই দিছে কেইবা কোটি টকা । কিন্তু তাতেই লাগিছে এতিয়া কেণা ৷

চৰকাৰে প্ৰতিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে আদায় দিয়া ৩৫ টকাৰ পৰা কমিচন আৰু মাহিলী দৰমহাৰ সৰহ ভাগেই কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক জিয়াউৰ ৰহমান আৰু জিলা সমন্বয়ক বজলুৰ ৰহমানে আত্মসাৎ কৰিছে ৷ এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বঞ্চিত অপাৰেটৰ সকলে ।

আনহাতে, তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন (Right to Information Act)ৰ জৰিয়তে সকলো তথ্য লাভ কৰা জিলা আৰ টি আই সন্থাৰ সভাপতি আব্দুল মান্নান শ্বেখে অপাৰেটৰ সকলৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় দিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰে দায়িত্বত থকা কোম্পানীটোক । যদিহে শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ সমাধান নকৰে তেন্তে আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ভুক্তভোগী অপাৰেটৰ সকলে ।

