ধুবুৰী,১৫ আগষ্ট: ‘‘ভাৰত বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ পৰা শিক্ষা লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব(Partition of india and pakistan) ৷ বিভীষিকাৰ কথা আমি পাহৰিলে নহ’ব ৷ যিদিনা আমি বিভাজনৰ বিভীষিকা পাহৰি যাম সেইদিনাই আমি নিজৰ পৰিচয় পাহৰি যাম ৷’’ দেশ বিভাজনৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত মৃত্যু হোৱা আৰু অত্যাচাৰৰ বলি হৈ শিপাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা লোকসকলক স্মৰণ কৰি আৰু তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই ধুবুৰীত এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (Education minister Ranoj Pegu in Dhubri)।

ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দেওবাৰে বিয়লি ধুবুৰী আৰক্ষী নিৱেশৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস'ত (Partition Horrors Memorial Day) বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপাস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱ । জিলা উপায়ুক্ত অন্বামুথান এম পিয়ে আদৰণি ভাষণ দিয়া অনুষ্ঠানটোত ধুবুৰী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ডাঃ দেৱময় সান্যালেও ভাষণ দিয়ে ৷ অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ, বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী, সমাজকৰ্মী প্ৰসেনজিৎ দত্ত প্ৰমুখ্যে কেবাজনো বিশিষ্ট নাগৰিক, জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ উপস্থিত থাকে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে পুৱা আহি ধুবুৰীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নৱনৰ্মিত ২৬২ নং ভেলাকোবা পশ্চিম আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু বৰোবাৰী আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ দুটা উদ্বোধন কৰে ৷

শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মুখত ভাৰত বিভাজনৰ বিভীষিকাৰ প্ৰসংগ

লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ধুবুৰীৰ ভোলানাথ কলেজত এক অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে (Ranoj Pegu visits BN college in Dhubri)৷ প্ৰথমে ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী । ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ ৭৬ তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়াল বৰ্গৰ সৈতে এক অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত ভাগলৈ নিজৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি সম্পৰ্কে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰি অনাগত দিনত ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে ভাল খবৰ আহি আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

শীঘ্ৰেই মহাবিদ্যালখন Autonomous কলেজলৈ ৰূপান্তৰ হ’ব আৰু এইক্ষেত্ৰত যাৱতীয় কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক পৰামৰ্শ দিয়ে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । ইপিনে ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ পাঁচ গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্দ্ধনা জনায় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা ভূগোল বুৰঞ্জী আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নোত্তৰত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভূগোল বুৰঞ্জী নাজানিলে ইতিহাস কেনেকৈ জানিব । লগতে কয় পূৰ্বে ৩৫ নম্বৰ আছিল যদিও এতিয়া ১০০ নম্বৰ থাকিব ভূগোল বুৰঞ্জীত ।

