ধুবুৰী,৩১ জুলাই: সমগ্ৰ দেশজুৰি শনিবাৰে দাহন কৰা হয় NCB (Narcotics Control Bureau) তথা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Seized Drugs burnt all over India) । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধুবুৰীতো দাহ কৰা হয় বিভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী(Drugs Disposal in Dhuburi) ।

ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত দাহ কৰা হয় নিচাজাতীয় কফছিৰাফ, টেবলেট, ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু গাঞ্জা আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা । বিগত এটা বছৰে জব্দ কৰা প্ৰায় ১.৫ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা শনিবাৰে দাহ কৰে আৰক্ষীয়ে । ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সকলো সজাগ হ'বৰ হ'ল ।

ধুবুৰীত ডেৰ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ দাহন

ড্ৰাগছ আসক্তসকলক চিকিৎসা কৰিব লাগে আৰু বিক্ৰেতা সকলক আৰক্ষীক গতাই দিবলৈ আহ্বান জনাই আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ কয় যে, ড্ৰাগছ মাফিয়া তথা ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ টাৰ্গেট হৈছে স্কুল কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল । যি অতি ভয়াৱহ । কিন্তু এনে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ ব্যক্তিসকল আগুৱাই আহিব লাগিব । সংবাদ মাধ্যমেও সহযোগ কৰিব লাগিব । কেৱল আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ৰোধ কৰাত সকলোৰে সহযোগিতা আহ্বান কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: Pijush Hazarika criticizes Aminul Islam : আমিনুল ইছলাম ভাৰত বিৰোধী মানুহ: পীযুষ হাজৰিকা