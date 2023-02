ধুবুৰী, ১১ ফেব্ৰুৱাৰী: ধুবুৰী জিলাত মিছন ভূমিপুত্ৰৰ অধীনত শিক্ষাৰ্থীক জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (Caste certificate distributed to students at Dhubri)। অসম চৰকাৰৰ মিছন ভূমিপুত্ৰৰ অধীনত শুকুৰবাৰে ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীক জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় (Mission Bhumiputra in Dhubri) ৷ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি থকা মুঠ ৪৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷

ধুবুৰীত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান আৰম্ভ

অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দৰ্শনা চেতিয়া আৰু কেইবাগৰাকী বিদ্যালয় প্ৰধানৰ উপস্থিতিত এই জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Dr Himanta Biswa Sarma) তৎপৰতাত গ্ৰহণ কৰা মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীক হাতে হাতে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে (DC of Dhubri distributed Caste certificate) ৷ বিদ্যালয়ৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে আবেদনসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তাৰ আধাৰত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি বিদ্যালয়ত গৈ শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত প্ৰমাণপত্ৰসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ৷ জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে পুনৰ কয় যে অসমত এই বছৰ আৰম্ভ হোৱা এনে প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৷

পূৰ্বতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ আৰ্হি পৃথক আছিল বাবে বহুক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল ৷ এতিয়া মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰা প্ৰমাণপত্ৰবোৰৰ আৰ্হি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি একেই হ'ব বুলিও তেওঁ কয় ৷ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰি কয় যে পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীতে বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীৰ আবেদন সংগ্ৰহ কৰি জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব ৷ তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক ভালদৰে অধ্য়য়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

উল্লেখ্য যে মিছন ভূমিপুত্ৰৰ অধীনত ধুবুৰী জিলাত ১৬০২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে জনোৱা আৱেদন অনুমোদিত হৈছে (Caste certificates of 1602 students in Dhubri) ৷ কালি ৪৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰমাণপত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰাৰ পিছত বাকীসকল শিক্ষাৰ্থীৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে সদৰি কৰিছে ।

