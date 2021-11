ধুবুৰী, 27 নৱেম্বৰ: ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পশুধনৰ চোৰাং কাৰবাৰ (Cattle smuggling flourishing in Assam) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ গো সুৰক্ষা বিধেয়ক(Assam cattle preservation bill)ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গো ছিণ্ডিকেট চক্ৰ(cross-border cow smuggling trade) ই বাংলাদেশলৈ পাৰ কৰি গৈছে পশুধন । একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি গো মাফিয়া আৰু পাছিং মাফিয়াই ন ৰূপত আৰম্ভ কৰিছে গো ছিণ্ডিকেট । প্ৰতি নিশাই বাংলাদেশলৈ চোৰাংভাৱে শ শ গৰু ৰপ্তানি কৰি অহাৰ(cattle smuggling from india to bangladesh) সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশৰ পৰা গো ছিণ্ডিকেট চক্ৰইও আমদানি কৰি আহিছে ভাৰতীয় জালনোট(fake Indian currency note from Bangladesh) ।

আনহাতে গৰুৰ সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশলৈ অতি কৌশলেৰে ড্ৰাগছৰ ৰপ্তানি কৰি থকা হৈছে । মুঠৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং ছিণ্ডিকেট চক্ৰই গৰুৰ সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছ আৰু জালনোটৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলাই গৈ আছে । গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যত গো সুৰক্ষা আইন ৰূপায়ণ হলেও সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে ।

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ আৰু ছাগলীয়া অঞ্চলত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ১৭ টাকৈ গো মাফিয়াক । ইয়াৰে ধুবুৰীত ৫ জন, গৌৰীপুৰত ২ জন আৰু গোলকগঞ্জত ১০ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ওপিকুল ইছলাম, চফীয়ুৰ ৰহমান, ৰহমান আলী, সহিদুৰ আলী, ছানোৱাৰ আলী, নাছিৰ উদ্দিন আৰু মোচলেম আলী সেখৰ লগতে আটাইকেইটা গো-মাফিয়াক ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে ।

এই পৰ্যন্ত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্তত ধৃত গো মাফিয়া কেইটাৰ পৰা কি তথ্য পোহৰলৈ আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ।

