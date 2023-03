আলুবস্তাৰে নধৰা হৈছে ধেমাজিৰ কৃষকৰ ঘৰ

ধেমাজি,১২ মাৰ্চ: যি সময়ত বহিঃৰাজ্যৰ আলু বেগে খুচুৰা আৰু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ গুদাম আৰু দোকান দখল কৰিছে, তেনে সময়তে স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত আলুৱে বজাৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্য আগত লৈ আলু খেতিৰে স্বাৱলম্বীতাৰ পথ মুকলি কৰিছে ধেমাজিৰ একাংশ কৃষকে(Work culture by cultivating potatoes in Dhemaji) । ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱা বেঙেনাগড়া ঢীপগুৰি গাঁৱৰ বগেন দত্ত আৰু তেওঁৰ দুই সন্তানে আলু খেতিৰে স্বাৱলম্বীতাৰ পথ মোকলাইছে(Earning Money Through Farming in Dhemaji) ।

দুই সন্তানৰ সহযোগিতাত দীৰ্ঘদিন ধৰি বগেন দত্তই আলু খেতিৰ লগতে জিকা, কেৰালা, ৰঙালাউ আদি খেতি কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়ে । এইবেলি অন্যান্য খেতিতকৈ স্থানীয় আলু খেতি কৰি সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে আনবাৰৰ তুলনাত উৎপাদন কম হ’লেও আলু খেতিত লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ৷ স্থানীয় লোকেও পিতৃৰ সৈতে দুই পুত্ৰৰ কষ্ট কৰ্মসংস্কৃতি প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎসাহিত হৈ পৰে(Potato cultivation paves the way for self-reliance) ৷

পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এইবেলি ১০ বিঘা মাটিত কেৱল আলুখেতি কৰি ৪০ টন মান লাভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আলুসমূহ পথাৰৰ পৰা তুলি আনি বস্তাত ভৰাই ঘৰত মজুত কৰিছে ৷ ঘৰৰ পৰাই বহুতো ব্যৱসায়ীয়ে ক্ৰয় কৰিছে ৷ স্থানীয়ভাৱে ২০ টকা দৰতো বিক্ৰী কৰিছে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ এই আলু ৷ বৰ্তমান ঘৰত মজুত হৈ আছে ১০০ ৰো অধিকো আলুৰ বেগ ৷

অৱশ্যে কৃষকজনৰ এটি সন্তানে চাকৰি কৰে যদিও আন এটি শিক্ষিত যুৱকে পিতৃৰ সৈতে প্ৰতিবছৰে বতৰৰ পাচলি খেতি কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰিছে ৷ খেতিৰ পৰা আয় হোৱা ধনেৰে ঘৰৰ বহু লাগতিয়াল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিষয়ে অৱগত কৰে ৷

