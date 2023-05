ডাইনী সজাই মহিলাক অমানুষিক অত্যাচাৰ

জোনাই, 25 মে’: একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ যুগত আজিও একাংশ ব্যক্তি অন্ধবিশ্বাসৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ’ব পৰা নাই ৷ ডাইনীৰ সন্দেহত পুনৰ এগৰাকী মহিলাক অমানুষিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে ৷ ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰলুং বিজয়পুৰ বালি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই অমানৱীয় ঘটনা (Women Tortured in The Name of Witch Hunting) ৷

ধেমাজিৰ ভাইৰেল হোৱা এটা বিশেষ ভিডিঅ’ই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ জিলাখনতে ৷ ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে এগৰাকী মহিলাক বান্ধি পথে পথে ঘূৰাই আছে একাংশ লোকে ৷ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত আঁৰি দিয়া হৈছে চেণ্ডেল, গছৰ পাত, শৰীৰৰত সানি দিয়া হৈছে বোকা ৷ ঢোল বজাই, হাই-উৰুমি কৰি মহিলাগৰাকীক লাঠি, এচাৰিৰে খুঁচি খুঁচি গাঁৱৰ কোনো পথৰে যাত্ৰা কৰিছে এটা দলে ৷ দলটোত আছে শিশুৰ পৰা বহু বয়স্ক লোক ৷ প্ৰাণৰ মমতাত খোজ দিছে মহিলাগৰাকীয়ে ৷ মহিলাগৰাকীক এনেদৰে নিষ্ঠুৰ অত্যাচাৰ কৰি পৈশাচিক আনন্দত কিৰিলিয়াইছে দলটোৱে (Witch Hunting in Dhemaji) ৷

অভিযোগ অনুসৰি এই চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য চিচিবৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰলুং বিজয়পুৰ বালি গাঁৱৰ ৷ এগৰাকী 50 বছৰীয়া মহিলাক ডাইনী সজাই এনেদৰে ধৰি-বান্ধি প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰি পথে পথে ঘূৰাই আছে একাংশই ৷ ঘটনাটোকলৈ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে 22 মে'ত চিচিবৰগাঁও আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷ ঘটনাটো এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বৰ হ’লেও এতিয়াহে লোকচক্ষুলৈ আহিছে (Witch hunting in Assam) ৷

জানিব পৰা মতে ঘটনাটো 17 মে'ৰ ৷ একাংশই মহিলাক গৰাকীক ডাইনী আখ্যা দি চলালে সামন্তযুগীয় অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ ৷ এই ঘটনাৰ দোষী হিচাবে এজাহাৰত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে তিনিজন লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Mob tried to kill woman suspicion of witch) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হৈ মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ চলায় থকাৰ সময়ত চিচিবৰগাঁও আৰক্ষী এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্ত্তি কৰায় ৷ দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা মহিলা গৰাকীক মুৰ্মূষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

কিন্তু পাঁচ দিনলৈকে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱাৰ পাচতো স্বাস্থ্যৰ উন্নতি নোহোৱাত বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা কৰাই থকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিদ্যাই শীৰ্ষ স্থান স্পৰ্শ কৰাৰ পিচতো ডাইনী সজাই নিৰীহ মহিলাৰ ওপৰত পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷

