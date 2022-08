জোনাই, ১৮ আগষ্ট : ৰাজ্যৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াভাৱে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ (Assam government strict against corrupted officials) । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই (Chief Minister Anti Corruption Branch) ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বিভাগত অভিযান চলাই হাতে-লোটে ধৰা পেলাইছে বহুকেইগৰাকী দুৰ্নীগ্ৰস্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীক । কিন্তু তাৰ পিছতো যেন সচেতন হোৱা নাই অকাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া তথা কৰ্মাচাৰী । তাৰ মাজতে চলাই গৈছে বিভিন্ন অপকৰ্ম ।

এইবাৰ জোনাইৰ এজন পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ আজৱ কাণ্ড শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব (Bizarre case of veterinary officer in Jonai) । জোনাই মহকুমা পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ প্ৰাঞ্জল চেতীয়া নামিছে পশু চিকিৎসালয়ত পৰি থকা চৰকাৰী বাহনৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয়ত । চৰকাৰ তথা ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনোধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ চিকিৎসালয়ত পৰি থকা এখন বাহন নগদ 12000 (বাৰ হাজাৰ) টকাত চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰে পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ প্ৰাঞ্জল চেতীয়াই (veterinary officer in Jonai sold office car illegally) ।

জোনাইৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াই চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰিলে চৰকাৰী বাহন

জানিব পৰা মতে, কোনো চৰকাৰী বাহন বা সম্পত্তি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লিখিত অনুমতি দিয়ে নতুবা চৰকাৰে নিবিদা জাৰি কৰে । তেনে ক্ষেত্ৰত জোনাইৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ প্ৰাঞ্জল চেতীয়াই পশু চিকিৎসালয়ত পৰি থকা এখন চৰকাৰী বাহন কেনেকৈ চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে সেয়া ৰহস্যজনক কথা ।

পশু চিকিৎসা বিষয়াজনে চৰকাৰী বাহন বিক্ৰীৰ এখন পত্ৰ (Sell Letter) ক্ৰেতাজনক স্বাক্ষৰ কৰি দিয়ে যদিও জানিব পৰা মতে, পত্ৰখন ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক প্ৰদান নকৰাকৈ নিজৰ কাৰ্যালয়তে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে । কিন্তু এনে আজৱ কাণ্ড সংঘটিত কৰা পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ প্ৰাঞ্জল চেতীয়াৰ ওপৰত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

