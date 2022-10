জোনাই,২৬ অক্টোবৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লৱাৰ চিয়াং জিলাৰ নাৰি মহকুমাত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিতৃ স্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তেখেতৰ নামত এটি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৩০ নং পূৱ কোকোৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ বিধায়ক লৰেন্স ইচলাৰীয়ে(Upendranath Brahma statue to be built in Arunachal) ৷ মঙলবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাৰিত উপস্থিত হৈ অসমৰ বিধায়ক জনে AAPSU ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নিনা কাডু আৰু নাৰি অঞ্চলৰ পতে বস্তিৰ ৰাইজৰ সতে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ অন্তত এই কথা প্ৰকাশ কৰে(Mla Lawrence Islari in Arunachal) ৷

অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিব উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি

বিটিআৰ প্ৰশাসন(BTR administration)ৰ উদ্যোগত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা হ'ব বুলিও তেখেতে জানিবলৈ দিয়ে ৷ বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত অৰুণাচলৰ নাৰি অঞ্চলত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল(Upendranath Brahma statue at Arunachal) ৷ এই নাৰি অঞ্চলৰ পতে বস্তিত থাকি অৰুনাচলৰ ৰাইজৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিছিল বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ৷ যাৰ ফলত এই বিশেষ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বিটিআৰ প্ৰশাসনে বডোফাৰ স্মৃতিত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে(Upendranath Brahma statue) ৷

বিধায়কগৰাকীৰ এই কাৰ্যসূচীত ধেমাজি জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যকৰ্তা, ১নং লালি সমষ্টিৰ সদস্য ৰাতিৰাম বসুমতাৰী, জোনাই জিলা গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি হেমকান্ত দৈমাৰীৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ বহুসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।

