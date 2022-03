ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ থকা কৰ্ণাটকৰ এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ নিহত হৈছে ৷ পশ্চিম সীমান্তলৈ যোৱাৰ বাবে লভিভৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ যোৱা অৱস্থাত তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় ছাত্ৰজন ।

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষই (Russia Ukraine war) ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইউক্ৰেইনত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰি বিপদত ৰাছিয়া । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বহু দেশে । শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে ইউক্ৰেইনক দিছে সহায়ৰ আশ্বাস ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি দিনক দিনে বেয়াৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই উদ্বেগজনকভাৱে আজিয়েই সকলো ভাৰতীয়ক কিভ এৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰে (Advisory tells Indian to leave Kyiv immediately) ।

শোণিতপুৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়দান (Men sentenced to life imprisonment)। ২০০৮ চনত চাৰিদুৱাৰ থানাৰ অধীনত সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডৰ ৫ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আদালতে ঘোষণা কৰিলে যাৱজীবন কাৰাদণ্ড । শোণিতপুৰ জিলা আৰু ন্যায়াধীশ চত্ৰ ভূষণ গগৈৰ আদালতে এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে ।

ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । শিঙিমাৰীত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে কেইবাজানো লোকক (People attacked by Drug addicts at Rupahihat) ।

ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযান অব্যাহত আছে (Russian military operations in Ukraine)। ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অপাৰেশ্যন গংগাৰ অধীনত ১৮২ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে ভাৰতত অৱতৰণ সপ্তমখন বিমান ।

অইলৰ লাভৰ পৰিমাণ ১৫২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি ৷ দেশৰ ভিতৰতে অসমত স্থাপন হ’ব হাইড্ৰ'জেন উৎপাদন প্ৰকল্প (Hydrogen production project to be held in Assam) ৷ এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা অধ্যক্ষ সুশীল চন্দ্ৰ মিশ্ৰই ৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধৰ দাবানল(Russia-Ukraine crisis continues)। এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই দিল্লী পালেহি অসমৰ আৰু তিনি শিক্ষাৰ্থী (Assamese student studying in Ukraine return to India) ৷ অসম চৰকাৰৰ বিষয়াই দিল্লীত তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰে দায়িত্ব চমজি লৈছে আৰু অসমলৈ পঠিওৱাৰ যো-জা চলাইছে ।

কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা বিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ পেলে অৱশেষত উভতিল ঘৰলৈ। ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা পেলেক অৱশেষত চিকিৎসকে দিলে ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি (Pele has left hospital after infection)।

ভৈয়াম জনজাতি পৰিষদ, অসমৰ আৱশ্য়কতাৰ কথা পুনৰ উত্থাপিত হৈছে ৷ ৰাজনৈতিক দলটোৰ এক অনুষ্ঠানত পুনৰ উত্থাপিত হ’ল ‘উদয়াচল’ ৰাজ্য সৃষ্টিৰ প্ৰসংগ (Union Territory state of Udayachal)l ৷ অসমৰ জনজাতিসকলৰ উত্থানৰ বাবে পিটিচিএ’ক সক্ৰিয় কৰি তোলাৰ বাবেও কৰা হয় আলোচনা ৷