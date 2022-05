শ্ৰীলংকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা (State of emergency in Sri Lanka)। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতে ক্ৰেডিট লাইনৰ অধীনত শ্ৰীলংকাক ১ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ ৱাটাৰ কেনন বাহন যোগান ধৰাৰ এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । এই বাতৰিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ভুল বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতে । ভাৰত চৰকাৰে ১৭ মাৰ্চত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ জৰিয়তে শ্ৰীলংকা চৰকাৰক ১ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ ৰেহাই ঋণ প্ৰদান কৰে ।

চৰকাৰৰ মূলধন সঞ্চাৰে সাধাৰণ বীমা প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা উন্নত কৰাত সহায় কৰিব । সেয়েহে নেশ্যনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড, অ'ৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড আৰু ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক চৰকাৰে অতিৰিক্ত মূলধন প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Govt may infuse additional capital in PSU insurers)। কোম্পানী কেইটাত চৰকাৰে ৩,০০০-৫,০০০ কোটি টকাকৈ অতিৰিক্ত মূলধন প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

৯ মে'ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ(Union Home Minister Amit Shah to Assam on May 9) । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত কেতবোৰ যান-বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ । আপ্ত বাক্যশাৰী যেন পুনৰ প্ৰমাণিত হ'ল জনীয়াত । ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে দীৰ্ঘদিনে বহু চুৰিকাণ্ডৰে লিপ্ত মাত্ৰ ১৪ বছৰ বয়সৰ এটা চোৰক(Public caught a thief in Jania) ।

কলিয়াবৰত কণ-কণ শিশুৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ল গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি 'ৰাম-বিজয়' অংকীয়া নাট (Kids Bhaona held at Kaliabor) ৷ কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰূপ নাৰায়ণ পোৰাভেটি সত্ৰৰ নৱ-নিৰ্মিত নামঘৰত গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শনিবাৰে নিশা কণ কণ শিশু তথা কিশোৰ-কিশোৰীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় 'ৰাম-বিজয়' অংকীয়া নাট ৷

ৰাজ্যৰ দুই প্ৰান্তত দুটিকৈ কৰুণ ঘটনা । বৰপেটাৰ বেকী নৈৰ গংগা ঘাটত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ(Deadbody found at Ganga Ghat in Beki River in Barpeta) । ইফালে চাবুৱা পানীতোলা বৰুৱাহোলা গাঁৱত পুখুৰীত সাতুৰি থকা অৱস্থাতে দুই শিশুৰ সলিল সমাধি(Two children drown in pond in Chabua while sitting in pond) ।

হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত উৰিল খালিস্তানৰ পতাকা ৷ কোনো অজ্ঞাত দুস্কৃতিকাৰীয়ে এই পতাকাসমূহ দেৱালত আঁৰি থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ ৷

বংগোপ সাগৰত আছানী ঘূৰ্ণীবতাহৰ উৎপত্তি (Cyclone Asani forms in Bay of Bengal)। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ পোৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা ৩৮০ কিলোমিটাৰ পশ্চিম দিশত দক্ষিণ-পূব বংগোপ সাগৰত সৃষ্টি হৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহত । আছানীৰ প্ৰভাৱত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উত্তৰ দিশত আৰু ওড়িশা উপকূলত মঙলবাৰৰ পৰা বতাহ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে মৰুৰ দেশ ডুবাইত উদযাপন ৰঙালী বিহু(Rangali Bihu celebrations in Dubai) ৷ ডুবাইৰ অসমীয়া সমাজৰ উদ্যোগ(Rangali bihu organised by assam association in Dubai)ত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুৰ উন্মাদনা ৷

জামুগুৰিহাট আৰক্ষীৰ সফলতা ৷ 24 ঘন্টাৰ ভিতৰত জামুগুৰিহাটত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নকল সোণৰ ব্যৱসায় (Fake Gold Business)ৰ সৈতে জড়িত 7 জনকৈ অভিযুক্তক (Seven people arrested with fake gold )৷ চলিত মাহৰ 5 তাৰিখে জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি দীঘলী চাপৰীৰ পৰা নকল সোণৰ বিস্কুটসহ ছাইফুল ইছলাম, হাফিজুল আৰু জিয়াউল হক নামৰ তিনিটা অসাধু ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷