অসামাজিক কাৰ্যত বাধা দিয়াৰ (Prevent anti social activities) বাবেই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে ধিঙৰ 1 নং কান্ধুলীমাৰীৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি আব্দুল মজিদ আৰু শিক্ষক চিৰাজুল ইছলাম ৷ এই অভিযোগ তৰিছে অঞ্চলটোৰে কেইজন যুৱকে ৷ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুল ইছলামৰ পক্ষত থিয় হৈছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজ ৷ প্ৰকৃততে কোন সঁচা, কোন মিছা !

15 ডিচেম্বৰত ঘোষিত হোৱা টেট (TET Teachar appoinment) ৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট একাংশ টেট অৱতীৰ্ণ (Many TET candidates unhappy with TET results) ৷ শনিবাৰে একাংশ টেট অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত (TET result controversy at Nalbari) একত্ৰিত হৈ শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Reaction of some candidates about results of TET) ৷

সমৰ কৃষি ইতিহাসত অনন্য সংযোজন । শুকুৰবাৰৰে পৰা বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ক'লা চাউলৰ ব্ৰেণ্ড 'লাবণ্য' (Diabetic Friendly Rice Labanya launched) ৷ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ (Agriculture Minister Atul Bora launch new rice brand) উপস্থিতিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৃষক মেলাৰ জৰিয়তে বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয় চাউলবিধ ৷

পুনৰ ঘূৰি নহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অজান দেশলৈ গুচি গ’ল সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া মস্কো শইকীয়া (Police Officer Mosco Saikia Passes Away) ৷ মঙলদৈ সদৰ থানা (Mangaldai Police station)ৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰূপে কৰ্মৰত আছিল প্ৰয়াত শইকীয়া ৷ উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শনিবাৰে আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও দেওবাৰে গোৱা মুক্তি দিৱস পালন কৰা হ'ব (Goa Liberation Day celebration) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে অংশ ল'ব মুক্তি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত । কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শনিবাৰে নিশা ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাট বজালীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত মুকুতা দাস আৰু দশম আৰক্ষীত কৰ্মৰত মণি কুমাৰ দাসৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire broke out at Rangia) ৷ এই জুয়ে দুয়োগৰাকীৰে বাসগৃহৰ সমীপত থকা গোহালি ঘৰৰ লগতে আন কেইবাটাও ঘৰ নিমিষতে আগুৰি ধৰে (Massive fire at Rangia) ৷

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰ (Most Polluted city in the Northeast) লৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী (Guwahati is the most polluted city) ৷ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত আছে আগৰতলা (Agartala is the second most polluted city) ৷ CSE ৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷

শীত আৰু সংগীতৰ আমেজ বাৰুকৈয়ে লৈছে মাজুলীবাসী ৰাইজে ৷ নৃত্য-গীত-মাত-কথাৰে মুখৰিত শীতৰ সন্ধিয়াৰে জীপাল এতিয়া মাজুলীৰ জেংৰাইমূখৰ খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰ (Majuli Music Festival) ৷

AnVi যুটিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ স্বামী-স্ত্ৰী হিচাপে উদযাপন কৰিলে অংকিতাৰ জন্মদিন (Ankita Lokhande turns 37 today) ৷ অংকিতা লোখাণ্ডলৈ ইটিভি ভাৰত চিটাৰা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জন্মদিনৰ অযুত শুভকামনা...

কলকাতা পৌৰ নিগমৰ ১৪৪ টা ৱাৰ্ডত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ (Kolkata Municipal Corporation Polls begins) ৷ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ক’ভিড-১৯ প্ৰট’কল মানি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷