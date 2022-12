জোনাই,২১ ডিচেম্বৰ: দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী-বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ স্থিতি ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যেন গা লৰা নাই একাংশৰ ৷ এইবাৰ ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত(Chichibargaon Revenue Circle Office) ধনদাবী আৰু প্ৰলোভনৰ অভিযোগত(Allegations of extortion and allurement) নিলম্বন কৰা হয় দুই লাট মণ্ডলক(Suspension of two lat mandals in Dhemaji) । নিলম্বিত দুই লাট মণ্ডল ক্ৰমে জিতু শইকীয়া আৰু মনোৱাৰ হুচেইন । এই দুই লাট মণ্ডলৰ ওপৰত ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আহিছে বহু অভিযোগ । যাক লৈ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়টোত সৃষ্টি হৈ আহিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

এনেবোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে ১৭ ডিচেম্বৰত ধেমাজি জিলাৰ উপায়ুক্তই জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হয় লাট মণ্ডল জিতু শইকীয়া আৰু মনোৱাৰ হুচেইনক । লগতে বিষয়টোৰ উচিত তদন্তৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত যাদৱ পেগু আৰু জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত ট্ৰিলিনা টাইদক দায়িত্ব অৰ্পন কৰে ।

লগতে উক্ত বিষয়টোৰ ওপৰত তৎকালীনভাৱে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তই জাৰি কৰে এক বিশেষ জাননী । অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি বসুন্ধৰা-২.০ আঁচনিৰ কাম কৰিবলৈ ৰাজহ চক্ৰটোৰ অধীনত থকা বহু অঞ্চলত এতিয়া লাট মণ্ডলৰ বাবে এক ধন ঘটাৰ আঁচনি হৈ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত চলি থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ জেহাদ আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই (Assam police against corruption) ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ বহু কেইজন বিষয়া-কৰ্মচাৰীক উৎকোচ লোৱা অৱস্থাতে হাতে-লোটে ধৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে ৷ ইমানৰ পাছতো এনে একাংশ লাট মণ্ডলে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি ।

লগতে পঢ়ক: Education for Children: শিশুৰ শিক্ষা আৰু অধিকাৰ ৰক্ষাৰ প্ৰসংগত টিংখাঙত সজাগতা অনুষ্ঠান