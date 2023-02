শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই

জোনাই,১৪ ফেব্ৰুৱাৰী: নিজম পৰিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯২ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলী পৰমানন্দ আতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ (Successful conclusion of Jonai Conference) । উকা হৈ পৰিল তিনিশ বিঘা ভূমি সামৰি অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯২ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বিশাল মঞ্চ, শ শ শিবিৰ, বিশালকায় সেৱাবাহিনীৰ শিবিৰ, ভোজনালয়, অগণন বাণিজ্য মেলাৰ দোকান, গ্ৰন্থ বিপণিৰ দোকান (92st Srimanta Sankardev Sangha Annual Conference) । অধিকাংশ ভকত বৈষ্ণৱ দেওবাৰে বিয়লি ভাগতে বিদায় মাগিলে যদিও একাংশ ভকত বৈষ্ণৱ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত হৰিনাম গাই আৰু সেৱা জনাই বিদায় মাগে ।

অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা বিদায় লোৱা মূহুৰ্তত আবেগিক হৈ পৰিল বহু ভকত বৈষ্ণৱ তথা আইমাতৃ । সকলোৱে চকুলো টুকি টুকি বিদায় মাগিলে অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা । সকলোৰে মুখত শুনা গ'ল গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা হৰিনামৰ অমৃত বাণী (Successful conclusion of Srimanta Sankardev Sangha) । ইফালে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ২০২৩ বৰ্ষৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহৰ সভাতে নৱনিৰ্বাচিত পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই পূৰ্বৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈৰ পৰা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে (Bhavendra Nath Deka takes over as Padadhikar) ।

সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচিত আন আন বিষয়ববীয়াসকলেও কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰথমখন কাৰ্য্যনিৰ্বাহকৰ বিষয় বাচনি সভাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপ পদাধিকাৰ পদত চক্ৰধৰ সোনোৱাল, প্ৰধান সম্পাদক পদত কুশল ঠাকুৰীয়া, যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে দেবাঞ্জন বৰা, দিলীপ বৰা, সম্পাদক পদত বিতুপন শইকীয়া, ৰবীন দাস, সুশীল দত্ত, সংস্কৃতি শাখাৰ সভাপতি পদত নৃত্যশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক, সংগীত নাটক অকাডেমীৰ পৱিত্ৰ প্ৰাণ বৰাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

ইফালে সম্পাদক পদত সঞ্জীৱ বৰুৱা, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক পদত সঞ্জীৱ বৰা, উপ সেনাধিনায়ক পদত ৰাজকমল ৰায়চৌধুৰী, মুণিন্দ্ৰ মালাকাৰ, সাহিত্য শাখাৰ সভাপতি পদত ড৹ জগত চন্দ্ৰ কলিতা, সম্পাদক পদত ড° মানস প্ৰতিম বৰা,প্ৰচাৰ বিভাগৰ সভাপতি পদত টংকেশ্বৰ গোহাঁই, সম্পাদক পদত বদন বৰা, শিক্ষা বিভাগৰ সভাপতি পদত যতীন চুতীয়া, সম্পাদক পদত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞা, গ্ৰন্থ বিপণন শাখাৰ সভাপতি হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদ ভূঞা, সম্পাদক হিচাপে ৰামচন্দ্ৰ ডেকা, মূল কাৰ্যালয় পৰিচালনা শাখাৰ সভাপতি হিচাপে ড৹ স্বৰাজমোহন বৰা, সম্পাদক হিচাপে বকুল বৰা নিৰ্বাচিত হয় । নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখনৰ বিষয়ববীয়াসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে পূৰ্বৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে ।

