জোনাই, 8 এপ্ৰিল : এজাক কণ কণ শিশু আৰু আৰু এখন নৈ ৷ বিপদ সংকুলভাৱে প্ৰতিদিনাই শিশুসকলে কৰে যাত্ৰা । এই যাত্ৰা এদিন-দুদিনৰ নহয় ৷ এই যাত্ৰা চলি আছে বছৰ বছৰ ধৰি । ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ এখন অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল কেমি গাঁৱকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বহু শিশুৱে আলোকৰ সন্ধানত দৈনিক বিপদ সংকুলভাৱে বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আহিছে এই যাত্ৰা (People are travelling dangerously without bridges in Jonai) ।

জোনাইত আলোকৰ সন্ধানত এক বিপদ সংকুল যাত্ৰা এজাক শিশুৰ

কিয়নো এই যাত্ৰাত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে চিলে নামৰ এখন নদীয়ে । হয়, অৰুণাচল সীমান্তত থকা জোনাইৰ কেমি অঞ্চলৰ এই সকল কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জ্ঞানৰ পোহৰৰ সন্ধানত প্ৰতিদিনাই বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে এই নদীখন সাঁতুৰি । কাৰণ নদীখনৰ সিপাৰে আছে অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ কেমি-জেলম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খন ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে ঘৰুৱা সাজপাৰেৰে আহি খৰস্ৰোতা নদীখনক বিপদ সংকুলভাৱে পাৰ কৰি নদীখনৰ পাৰতে স্কুল বেগত লৈ অনা ইউনিফৰ্মবোৰ পিন্ধি পুনৰ যাত্ৰা কৰে বিদ্যালয়লৈ । সীমান্তত থকা কেমি-জেলমৰ মাজেদি অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা চিলে নদী খন খৰালিত এনেদৰে ইপাৰত থকা কেমি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাৰাপাৰ কৰি বিদ্যালয়লৈ যায় (Without a bridge people are travelling dangerously in Jonai) ৷

কিয়নো বাৰিষাত পাৰাপাৰ হোৱাৰ নাই কোনো বিকল্পৰ পথ । যাৰ ফলত নদীখনক পাৰ কৰি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বহুবাৰ ঘটিছে অঘটনো । উল্লেখ্য যে, এইখন চিলে নদীৰ ওপৰত এখন দলং নথকাত জোনাইৰ কেমি, ঐৰামঘাট, জামপানী আদিৰ ৰাইজে অৰুণাচলৰ অয়ান চাৰিআলি হৈহে দৈনিক বিভিন্ন কাম-কাজত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে জোনাই সদৰৰ সৈতে ।

ইফালে, সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে চিলে নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে বহু বছৰৰ পৰাই বিধায়ক, সাংসদ তথা চৰকাৰৰ ওচৰত কেইবাবাৰো আবেদন-নিবেদন কৰিছিল ৷ কিন্তু ইমানৰ পিছতো আজি পর্যন্ত কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

ফলত সীমান্তত থকা কেমি, ঐৰামঘাট আদি অঞ্চলটোৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী সকলেও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভুগিবলগীয়াত পৰিছে এনেধৰণৰ যমৰ যাতনা ।

