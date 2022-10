জোনাই, ২৯ অক্টোবৰ : চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা আৰক্ষী থানাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দেখুওৱা অৱহেলা আপুনি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পায় । অসমৰ বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ বাতিৰও সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । বহু স্থানত নামত হে চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে ! যিবোৰ বৰ্তমান ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে । একমাত্ৰ চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা প্ৰতিষ্ঠান সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । চৰকাৰৰ আন এক অৱহেলাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে । আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ একমাত্ৰ মহকুমা পুথিভঁৰালটোৰ এতিয়া অচলাৱস্থা (Stalemate of the sub divisional library in Jonai)। ১৯৮৩ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পুথিভঁৰালটো এতিয়াও ভাড়াঘৰতে চলি আছে ।

লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা দুবছৰে কাৰ্যালয়ৰ ভাড়া দিয়া নাই বিভাগটোৱে । অভিযোগ অনুসৰি বৰ্তমান পুথিভঁৰালত নাই পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী । পুথিভঁৰাল লৈ যোগান ধৰিব পৰা নাই বাতৰি কাকত, সাপ্তাহিক আলোচনী তথা মাহেকীয়া আলোচনী (Various problem in Jonai sub divisional library)। যাৰ বাবে বঞ্চিত হৈছে পঢ়ুৱৈসকল ।

জানিব পৰা মতে জোনাইৰ মহকুমা পুথিভঁৰাল কাৰ্যালয়টো বছৰ বছৰ ধৰি ভাড়াঘৰতে আছে । প্ৰায় দুটা বছৰে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগটোৱে ঘৰটোৰ ভাড়া নিদিয়াৰ বাবে তাত থকা কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বিভাগটোৱে বাতৰি কাকত, আলোচনী আদি যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবে কাৰ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰিকে নিজৰ হাতৰ ধন খৰচ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি দুখনকৈ বাতৰি কাকতৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও জোনাই মহকুমা পুথিভঁৰাল কাৰ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰী । জানিব পৰা মতে কাৰ্যালয়ত নাই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী । মাত্ৰ দুজন কৰ্মচাৰীৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে পুথিভঁৰালৰ কাৰ্যালয়টো ।

পুথিভঁৰালটোৰ এনে দুৰৱস্থা দেখি এতিয়া জোনাইৰ সচেতন ৰাইজ আৰু পঢ়ুৱৈসকল আচৰিত হৈ পৰিছে । চৰকাৰে কিয় পুথিভঁৰালটোৰ প্ৰতি পিঠি দিছে (Govt negligence towards sub divisional library) তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছে । ইফালে বিভিন্ন সংগঠনে পুথিভঁৰালটোৰ কাৰ্যালয়ৰ সমস্যাবোৰ অতি শীঘ্ৰে সমাধানৰো দাবী জনাইছে চৰকাৰক ।

