ধেমাজি, ৩১ আগষ্ট:ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱাত সৰ্বোগ্ৰাম সেৱা সংঘই নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা ৷ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত উদ্যোগৰ পুনৰুত্থানৰ বাবে পুঁজিৰ আঁচনি নামৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱাত ৷ মাছখোৱাত সৰ্বোগ্ৰাম সেৱা সংঘ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ প্ৰচেষ্টাত ১৩৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বৃহৎ আচঁনিখন ৰূপায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

Scheme of Regenaration Of Traditional Industries নামৰ উদ্যোগটোৰ ন'ডেল এজেন্সি হৈছে খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগ(Khadi and village Industries commission)। জিলাখনৰ মাছখোৱাৰ Sarbugram Sewa Sanghaৰ সম্পাদক ইন্দ্ৰেশ্বৰ কোছে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা মতে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ অসমৰ ধেমাজি জিলাই এই প্ৰকল্প লাভ কৰাত আনন্দিত হৈছে ।

সৰ্বোগ্ৰাম সেৱা সংঘই নিবনুৱালৈ আনিছে আশাৰ বতৰা

তেওঁ পুনৰ কয় যে উক্ত প্ৰকল্পটো অনুমোদনৰ মুঠ ধনৰাশিৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ৮৮ লাখ টকা । ইয়াৰে নিৰ্মান সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে CFC ভৱন । তদুপৰি কাটিং -নিটিং, এম্ব্ৰ'দাৰীৰ বাবে অত্যাধুনিক মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে ৷ অতি সম্ভাৱনাময় এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে আঢ়ৈশ পৰা তিনিশ যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাই কাম কৰি উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সম্পাদক ইন্দ্ৰেশ্বৰ কোছে ৷

উল্লেখ্য় যে এই আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰম্পৰাগত উদ্যোগ আৰু শিল্পীসকলক প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলা(objective of scheme make artisans competitive)। তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্থিৰতা, নিৰন্তৰ নিযুক্তিৰ বাবে সমৰ্থন প্ৰদান কৰা আৰু এনে গোটৰ সামগ্ৰীৰ বজাৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰাৰো আন এক উদ্দেশ্য় । এই সংশ্লিষ্ট গোটবোৰৰ পৰম্পৰাগত শিল্পীসকলক উন্নত দক্ষতাৰে উপযুক্ত কৰাৰ লগতে শিল্পীসকলৰ বাবে উমৈহতীয়া সুবিধা আৰু উন্নত সঁজুলি আৰু সঁজুলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । তদুপৰি অংশীদাৰসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে ক্লাষ্টাৰ শাসন প্ৰণালী শক্তিশালী কৰা আৰু উদ্ভাৱন আৰু পৰম্পৰাগত দক্ষতা, উন্নত প্ৰযুক্তি, উন্নত প্ৰক্ৰিয়া, বজাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ (Market Intelligence Public Private Partnership) নতুন মডেল গঢ়ি তোলাৰ ব্য়ৱস্থা কৰা হয় ।

