অজনজাতীয় লোকসকলৰ ন্যায্য়প্ৰাপ্তিৰ বাবে ৰাজহুৱা সভা

ধেমাজি, ২০ ফেব্ৰুৱাৰী: ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যত লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে (Constituency Delimitation in Assam) ৷ ধেমাজি জিলাৰ পূৰ্বৰ সমষ্টি দুটা জনজাতি লোকসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে ৷ ইয়াত শেহতীয়াকৈ আন এটি সমষ্টি সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে ৷ ১১৩নং ধেমাজি (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিটো সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কেৱল জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবেহে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ৷ এই সংক্ৰান্তত ১১৩নং ধেমাজি (জনজাতি) বিধানসভা সংৰক্ষণ মুক্ত দাবী সমিতিয়ে প্ৰাপ্য গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ আনকি উচ্চ ন্যায়ালয়তো তৰা হৈছে গোচৰ ৷ কিন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগে আজিকোপতি বিষয়টো আওকান কৰি আহিছে ৷ সেয়ে অজনজাতীয় লোকসকলৰ ন্যায্য়প্ৰাপ্তিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেওবাৰে ধেমাজি ডিৰআৰডিএ প্ৰেক্ষাগৃহত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় (Meeting on Constituency Delimitation in Dhemaji) ৷

এই সভাখনত সংৰক্ষণ মুক্ত দাবী সমিতিৰ সভাপতি ভৱিষ্য দিহিঙীয়া ,কাৰ্যকৰী সভাপতি ঘনকৃষ্ণ বৰগোহাঁই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ গগৈয়ে বক্তব্য আগবঢ়াই (Dhemaji Assembly Reservation Free Claims Committee) ৷ সভাত উপস্থিত থাকি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই কয় যে চৰকাৰখনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি পিছত ওলোটা শৰ মাৰে । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক অথবা অন্যান্য বিষয়ত হওঁক খিলঞ্জীয়াসকলৰ সংৰক্ষণৰ দাবীত পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ কথা কৈ আহিছে ৷ কিন্তু চৰকাৰে প্ৰকৃতাৰ্থত খিলঞ্জীয়াসকলৰ প্ৰভুত্বৰ বাবেই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিব ওলাইছে নে বুলি অজস্ৰ প্ৰশ্ন আহে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰখনে হিন্দু- মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ ভিতৰত থাকি কেতবোৰ কাম -কাজ কৰে বুলিও সন্দেহ ঘনীভূত হয় ৷

ধেমাজি সমষ্টিটোত জনজাতীয় লোকসকলৰ বিপৰীতে অজনজাতীয় লোকৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ বিষয়ে চৰকাৰ বিদিত যদিও কিয় সমষ্টিটো মুক্ত কৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব ৷ নিজ নিজ গাওঁ আৰু অঞ্চলত গৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব ৷ এই দাবী সমিতিসমূহে প্ৰতিটো অঞ্চলত সৰু সৰু সভা অনুষ্ঠিত কৰি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কয় ৷

একেদৰে সংৰক্ষণ মুক্ত দাবী সমিতিৰ সম্পাদক মনোজ গগৈয়েও অজনজাতি লোকসকলে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি বঞ্চিত হৈ অহাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি নায্য়প্ৰাপ্তিৰ দাবীত প্ৰয়োজনত ধৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে ১১৩ নং ধেমাজি (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিটোত 37 শতাংশ জনজাতীয় লোকসকলে বাস কৰাৰ বিপৰীতে 64 শতাংশ অজনজাতীয় লোকে বাস কৰি আহিছে ৷

