জোনাই, ১ ছেপ্টেম্বৰ : বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ৷ ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জোনাই প্ৰতিবাদত বহিল শতাধিক ৰাইজ ৷ অসম চৰকাৰে লোৱা বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ (Assam govt decides to School amalgamation) বিৰোধিতাৰে জোনাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শতাধিক শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক, স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বহু দল-সংগঠনে (Protest against School amalgamation at Jonai) ৷

বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে জোনাইত শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ বিশাল প্ৰতিবাদ

জানিব পৰা মতে, ৰাজ্য চৰকাৰে জোনাইৰ ৰুক্মিনী আলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন প্ৰায় ৭ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত প্ৰগতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ লৈছে ৷ চৰকাৰে লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বিমোৰত পৰিছে বহু শিক্ষাৰ্থী ৷ কিয়নো ৰুক্মিনী আলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনলৈ বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী আহে ৷

যদিহে চৰকাৰে এই বিদ্যালয়খন একত্ৰিত কৰে তেন্তে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আৰু অধিক দূৰলৈ যাব লগাত পৰিব ৷ যাৰ ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকল ৷ বিশেষকৈ বাৰিষা কালত বিদ্যালয়লৈ অহাত যথেষ্ট অসুবিধা হ’ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ৷

সেয়ে চৰকাৰে লোৱা এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল ৰুক্মিণী আলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱক আৰু দল-সংগঠন ৷

