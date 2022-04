ধেমাজি, 2 এপ্ৰিল : পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী ৷ প্ৰাক ৰঙালীৰ ৰঙেৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া ৰাজ্য (Bihu preparation in Assam) ৷ ডেকা-বুঢ়া, জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এতিয়া ব্যস্ত হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ৷

সেমেকা শীতৰ স্পৰ্শ পাই লঠঙা হোৱা বিৰিখত, বসন্তৰ নকৈ গজা কোঁহবোৰত সেউজীয়া বৰণ চটিয়াই বসন্তবুলীয়া সাজেৰে শোভিত হৈছে প্ৰকৃতি । প্ৰকৃতিয়েও দিছে অসমীয়াৰ আয়ুসৰেখা হেঁপাহৰ ব’হাগৰ আগজাননী । তাৰ মাজতে আকৌ ৰঙালীৰ বাবে ব্যস্ততা বাঢ়িছে কিছু থলুৱা শিল্পীৰো ৷ ঢোলত চেও দিবলৈ গাত তৰণি নাই ঢুলীয়াৰো ৷ বিহু বুলিলে অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰে ঢোল ৷

ৰঙালীৰ বাবে ধেমাজিত দিনে নিশায়ে ব্যস্ত ঢোলৰ ব্যৱসায়ীসকল

ঢোলৰ চাপৰ অবিহনে অসমীয়াৰ মন-প্ৰাণ জুৰ নপৰে ৷ সেয়ে ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যবাসী ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে ৰৈ থকা নাই ঢোল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহো ৷ ধেমাজিৰ এখন পুৰণি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰিকৰসকল বৰ্তমান খুবেই ব্যস্ত লোকবাদ্য ঢোল তৈয়াৰ কৰাত (Dhool traders are busy day and night for Rangali Bihu) ৷

ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ঢুলীয়া, বিহুৱা দলকে আদি কৰি সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক ঢোল যোগান ধৰাৰ বাবে দিনে-ৰাতি একাকাৰ কৰিছে ঢোল তৈয়াৰ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ৷ অৱশ্যে ঢোল নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কেঁচামালৰ অভাৱত কিছু বিপদত পৰিছে এইসকল থলুৱা ব্যৱসায়ী ৷ কিয়নো ঢোলৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কেঁচামাল জন্তুৰ ছাল আমদানি কৰিবলগীয়া হয় বহিঃজিলাৰ পৰা ৷

পদুলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী

ইফালে প্ৰতিকূল বতৰেও কিছু ব্যাঘাত জন্মাইছে এই কাৰ্যত ৷ সেয়ে এতিয়া ধেমাজিৰ ঢোল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অৰ্ডাৰ কৰা মতে ঢোল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ঢোল নিৰ্মাণকাৰী এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ৷

