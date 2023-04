অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি

জোনাই ১১ এপ্ৰিল: অসম ষ্টেট আউটছ'ৰ্চ পাৱাৰ ৱকাৰ্ছ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু ১১ দফীয়া দাবী চনদ পূৰণৰ দাবীত ৰাজ্য়জুৰি অব্য়াহত আছে কৰ্মবিৰতি (Power Workers Union protest in Jonai)। জোনাই বিদ্যুৎ উপ-সংমণ্ডলত যোৱা ৪ এপ্ৰিলৰ পৰা মঙলবাৰলৈকে কৰ্মবিৰতি পালন কাৰ্যসূচী অব্যাহত থকাত ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে (Protest in Jonai Power Sub Division) ৷ বছৰ বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰা অসম বিদ্যুৎ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলে দাবী চনদ পূৰণৰ দাবীত সময়ে সময়ে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।

উল্লেখ্য় যে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ জোনাইতো বিদ্যুৎ উপ-সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী সকলে আজি ১২ দিন ধৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আহিছে (Demand for Regularization of APDCL jobs)। আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত মঙলবাৰে পুনৰ তেওঁলোকে অস্থায়ী কৰ্মীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, কোনো বাছনি পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ ভেৰিফিকেচনৰ মাধ্যমেৰে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰক, নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত সম কাম সম মজুৰিৰ প্ৰদান কৰক, অস্থায়ী কৰ্মীৰ প্ৰকৃত তালিকা প্ৰস্তুত কৰক, অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে ল'বলৈ দাবী জনাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ১২ দিনীয়া দাবীৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ পিচতো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল । অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড (APDCL protest), অসম ইলেকট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেচন লিমিটেড (AEGCL), আৰু অসম পাৱাৰ জেনেৰেচন কৰ্পোৰেচন লিমিটেডৰ (APGCL) অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ যৌথমঞ্চ Assam State Outsource Power Workers Union-এ শক্তি খণ্ডত নিয়োজিত অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত বহু আবেদন নিবেদন জনাই আহিছে ৷ তাৰ পিচতো আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত আজি পুনৰ আন্দোলন কৰে ।

লগতে পঢ়ক:Bihu dance for World record: বিহুৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰালৈ অহা শিল্পীৰ দুদৰ্শা; ৰাজপথতে কটালে উজাগৰী নিশা