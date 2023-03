জোনাই, ১০ মাৰ্চ : দেশে স্বাধীনতা পোৱাৰ ৭৬ বছৰৰ পিছতো আজিও উন্নয়নৰ পোহৰে ঢুকি নোপোৱা এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল ৷ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আজিও ঢুকি নাপালে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে (betrayed of govt schemes) ৷ যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুত, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আদিকে ধৰি এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জত উক্ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটো হৈছে শদিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ অমৰপুৰ পঞ্চায়ত (poor development of Amarpur in Sadia) ৷

দিবাং আৰু দতুং নদীৰ মাজত অৱস্থিত তথা ৪২ খন গাঁৱৰে গঠিত অমৰপুৰ পঞ্চায়তৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুত, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আদিকে ধৰি এশ এবুৰি সমস্যাৰে জীয়াই আছে মধ্যযুগীয় জীৱন ৷ ইফালে বৃহত্তৰ অমৰপুৰ পঞ্চায়তত ২০০২-২৩ চনতে সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ১০ খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন নামতহে চিকিৎসালয়, কামত হ’লে একো নাই (poor health service facility in Sadia) ৷ চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক, নাৰ্ছ কিম্বা ফাৰ্মাচিষ্ট নথকাত ভূত বঙলালৈ পৰিণত হৈছে চিকিৎসালয়খন ৷

ৰাইজৰ অভিযোগমতে, চিকিৎসালয়খনত নিয়োজিত চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচিষ্টসকলে ঘৰৰ পৰাই বহি বহি ভোগ কৰি আছে চৰকাৰৰ দৰমহা (poor condition of civil hospital in Sadia) ৷ যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অমৰপুৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৰোগীক অঞ্চলটোৰ বিধ্বস্ত বাট-পথেৰে ঠেলা, গৰুগাড়ী, ট্ৰেক্টৰ আদিৰে নি দিবাং আৰু দতুং নদী নাৱেৰে পাৰ কৰি সূদূৰ শদিয়া, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় কিম্বা পাচিঘাটলৈ নিবলগা হৈছে । যাৰ ফলত আজিলৈকে বহু ৰোগীয়ে দিবাং, দতুং নদীৰ মাজতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ৷

ইফালে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নথকা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গাঁৱলীয়া বনৌষধৰ লগতে পূজা-পাতল কৰি নেদেখাজনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, চৰকাৰ কিম্বা শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ চৰম হেমাহিত ১০ খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনত আজিও চিকিৎসক, নাৰ্ছ, কৰ্মচাৰী স্থায়ীভাৱে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে চিকিৎসালয়খনত আজি পৰ্যন্ত বিদ্যুত, খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই ।

ফলত আজিও চিকিৎসালয়খনৰ লগতে চিকিৎসক,নাৰ্ছ-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা আবাস গৃহবোৰো পৰিণত হৈছে ভূত বঙলালৈ ৷ সেয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অমৰপুৰৰ ১০ খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনত স্থায়ীভাৱে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচিষ্ট নিয়োগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অমৰপুৰবাসী ৰাইজে ৷

