জোনাই ২৫অক্টোবৰ: যিসময়ত চৰকাৰৰ ন ন অভিলাষী আঁচনিৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ শ্লোগান আৰম্ভ হৈছে সেই সময়তে এক বৃ্দ্ধ দম্পতিৰ জীৱনৰ বাস্তৱ ছবিখন দেখিলে চকু সেমেকিব আপোনাৰো (No ambitious scheme of government has reached a couple from Jonai)।

জোনাইৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী

জোনাইৰ ৰাজাখানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৩নং ৰায়াং বালিজান গাঁৱৰ পুত্ৰহীন এই দম্পতীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে এটি পঁজাত (Pathetic condition of old man at Jonai) । জানিব পৰা মতে,পূৰ্ণ বাহাদুৰ চেত্ৰীয়ে দুবছৰৰ আগতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি কৰ্মহীন হৈ পৰে । আনহাতে, পত্নীও বৰ্তমান আক্ৰান্ত মানসিক ৰোগত।

বৃদ্ধহালৰ খাবলৈ এমুঠি অন্নৰ অভাৱ । পেটৰ ভোকত হাবাথুৰি খাই থকা বৃদ্ধহালক বছৰ বছৰ ধৰি ওচৰ চুবুৰীয়াই দি আহিছে এমুঠি অন্ন । তেওঁলোকে কোনোমতে জীয়াই আছে এটি পঁজাত । ঘৰত সামান্য বেৰ । বৰষুণ দিলে পৰে ঘৰৰ ভিতৰত । চৰকাৰে দুখীয়া ৰাইজক বিভিন্ন আঁচনি যোগান ধৰাৰ সময়তে এই বৃদ্ধহালৰ নাই ৰেচন কাৰ্ড, অৰুনোদই আঁচনি । আজিলৈকে পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰ ।

