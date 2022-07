জোনাই,12 জুলাই: তীব্ৰ গৰমে দহিছে ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ হৈছে ৰাজ্যবাসী (Irregular power supply in Assam)৷ ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমা (public protest against irregular power supply in Jonai)। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি দিনটোৰ অধিকাংশ সময়েই বিদ্যুতৰ যোগান নাথাকে জোনাই মহকুমাত । উৎকট গৰমৰ মাজতো বিদ্যুৎ অবিহনেই দিন-ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে জোনাইবাসীয়ে ৷ ফলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ ৷ অনিমীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজৰ লগতে বেপাৰ বাণিজ্য বন্ধ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে জোনাইবাসী ৰাইজে।

Public protest at Jonai: অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ জোনাইবাসী

বিগত কেইবাদিনো ধৰি সমগ্ৰ জোনাই মহকুমাতে হৈ থকা বিদ্যুতৰ লুকাভাকুৱে যমৰ যাতনা ভোগাই আহিছে । বিগত এসপ্তাহ ধৰি ৩ নং মূৰ্কচেলেক অঞ্চলটোত নাই বিদ্যুৎ সেৱা ৷ উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ হৈ ৩ নং মূৰ্কংচেলেকৰ শতাধিক জনতাই সোমবাৰে সন্ধিয়া জোনাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ পাৱাৰ হাউছত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে ৩ নং মূৰ্কংচেলেক অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা আৰু জোনাই মহকুমাটোত বিদ্যুৎ সেৱা নিয়মীয়া কৰিবলৈ জোনাই বিদ্যুৎ বিভাগক দাবী জনাইছে ।

