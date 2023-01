জোনাইত উদযাপন মাশ্বৰুম দিৱস 2023

জোনাই, 10 জানুৱাৰী: জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় চতুৰ্থ কাঠফুলা দিৱস ৷ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ কামৰূপস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু আই আই টি গুৱাহাটীৰ(বায়টেগ কিষাণ হাব)ৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম মাশ্বৰুম সন্থা (All Assam Mushroom Association), কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, ধেমাজি কৃষি বিভাগ, চিৰ সেউজীয়া এফ পি পি আৰু IQAC and NSD unit ৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় চতুৰ্থ কাঠফুলা দিৱস (Mushroom Day 2023) ৷

দেওবাৰে দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা মাশ্বৰুম দিৱসৰ ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ খগেশ্বৰ পেগুৱে (Fourth Mushroom Day celebrated at JGC) ৷ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ কেইবাজনো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানত মাশ্বৰুমৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Mushroom exhibition and competitions in Jonai)। জোনাইৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত ৷

মাশ্বৰুম প্ৰদৰ্শনীৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত প্ৰতিযোগীতাত IIT গুৱাহাটীৰ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ড৹বালেন্দু চেখৰ গিৰি, কামৰূপস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যান শস্যৰ বিজ্ঞানী ড৹ মধুষ্মিতা কাকতি আৰু জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিভাগৰ অধ্যাপক গৌতম পেগুৱে বিচাৰকৰ দায়িত্বত থাকি ARYA KVK লক্ষীমপুৰ জিলাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত ঢলপুৰৰ মনি দলে বৰাক প্ৰথম স্থানত নিৰ্বাচন কৰে ৷

এই মাশ্বৰুম দিৱসত কামৰূপ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা মুৰব্বী ড৹ ডি এন কলিতা, লখিমপুৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা মুৰব্বী ড৹ প্ৰশান্ত কুমাৰ পাঠকৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন জিলাই প্ৰদৰ্শন কৰা মাশ্বৰুম পৰিদৰ্শন কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে আয়োজন কৰা হয় এখনি মুকলি সভা ৷ সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই উপস্থিত থাকি মাশ্বৰুম খেতিৰ উপকাৰিতা আৰু এই খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ওপৰত এক বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়াই ৷

আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে মিচিং বানে কেবাঙৰ সম্পাদক তথা মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ সদস্য ৰাজু মেদক, পাছিঘাট কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিন এ কে ত্ৰিপাঠী, পাছিঘাট Horticulture বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিন বি এন হাজৰিকা, সদৌ অসম মাশ্বৰুম উৎপাদন সংস্থাৰ অধ্যক্ষ বসন্ত শৰণীয়া, মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ সদস্য নৰেশ কুম্বাং, পদুম ৰায়কে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷ উপস্থিত সকলোৱে মাশ্বৰুম প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগীতাৰ দোকানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি মাশ্বৰুমৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্যৰ সোৱাদ লয় ৷

লগতে জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়, জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়, ফ্ৰেন্সচিলেন হাইস্কুল, জোনাই পাব্লিক হাইস্কুল, ট্ৰী জে হাইস্কুলকে ধৰি জোনাই বালিকা জুনিয়ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাশ্বৰুম উৎপাদন সংস্থাৰ কৃষক, TMPK ৰ নেতৃবৃন্দৰ লগতে জোনাইৰ শতাধিক খেতিয়ক ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।

