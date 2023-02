পঃৰাগ উৎসৱ পালন

জোনাই, ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী : অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মিচিংসকল উৎসৱ-পাৰ্বণৰে সমৃদ্ধ এক চহকী জনগোষ্ঠী ৷ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰাখি জাতীয় উৎসৱসমূহ সময়ে সময়ে পালন কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ জোনাইৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মিচিংসকলৰ পঃৰাগ উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে (porag festival celebrated by) ৷

অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী সকলৰ ভিতৰত অন্যতম মিচিংসকলে পূৰ্বৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে এই পঃৰাগ উৎসৱ ৷ সম্পূর্ণ জাতীয় পৰম্পৰাৰ মাজেৰে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই পঃৰাগ উৎসৱ উদ্‌যাপন কৰা হৈছে জোনাইৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত । এতিয়া পঃৰাগ উৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশ জোনাইৰ এইখন শান্তিপুৰ গাঁৱত ।

শান্তিপুৰ গাঁৱৰ মুৰং ঘৰত চলি থকা পঃৰাগ উৎসৱৰ দেওবাৰৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত মতে মুৰং ঘৰৰ চৌপাশে চাফাই অভিযান, মুৰং ঘৰৰ দুৱাৰ মুকলি, পৰম্পৰা নীতি-নিয়মেৰে মুৰং ঘৰত ডাঙৰীয়া পূজা সমাপন কৰা হয় ৷ তিনিদিনীয়া পঃৰাগ উৎসৱৰ বাবে জোনাইৰ নামনি জামজিঙৰ পৰা আমন্ত্ৰিত মিনম অর্থাৎ ডেকা-গাভৰুৰ দলক পৰম্পৰাগত ভাৱে ঢোলে-ডগৰে আদৰি অনা হয় ৷ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা মিনমসকলে পঃৰাগ উৎসৱৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত গোমৰাগ, ঐনিতমেৰে মুখৰিত কৰি তুলিব পঃৰাগ উৎসৱস্থলী (porag festival is celebrated in which state) ।

মিনমসকলক আদৰি অনাৰ পিছতে পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আদৰি অনা হয় পঃৰাগ উৎসৱৰ মুল ব্যক্তি দনদাই বা দেও গৰাকীক ৷ ইফালে দূৰ-দূৰণিলৈ বিয়া হোৱা শান্তিপুৰ গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০০ গৰাকী জী-জোৱাইক পঃৰাগ উৎসৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে বুলি জানিবলৈ দিছে উদযাপন সমিতিয়ে ৷ মিচিংসকলৰ এই পঃৰাগ উৎসৱৰ পৰম্পৰা অনুসৰি মিনমসকলে গোমৰাগ চঃমান, ঐনিতমেৰে মুখৰিত কৰি তুলিব পঃৰাগ উৎসৱস্থলী ।

উল্লেখযোগ্য যে পঃৰাগ উৎসৱ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা আৰু উৎসৱৰ সমাহাৰেৰে আয়োজন কৰা এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান ৷ সাধাৰণতে খেতি চপোৱাৰ পিচত এই উৎসৱ পতা হয় । ধান কাটি চপোৱাৰ অন্তত অৰ্থাৎ ধানৰ নৰা ছিগাৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বাবেই এই উৎসৱৰ নাম এচামে নৰাছিগা বিহু বুলিও কোৱা দেখা যায় ৷ সৃষ্টিকৰ্তা, সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ, মাতৃ বসুমতী তথা পূৰ্বপুৰুষসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷

